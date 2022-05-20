Первые в этом году соревнования по конным видам спорта на ипподроме «Аргамак» в с Заречное Костанайского района пройдут завтра, 21 мая. Организатор турнира - Федерация конного спорта РК. Цель - популяризация и восстановление костанайской породы лошадей. Этой же теме посвятили брифинг, прошедший сегодня в РСК.



Конь костанайской породы / Иллюстративное фото kz.all.biz

- В прошлом году на скачках в Нур-Султане участвовало 12 наших лошадей, в этом году будут соревнования будут проходить по четырем категориям и будет всего 60-65 лошадей, 45 из них - костанайской породы, - сообщил вице-президент Федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - Возможно, еще до завтра голов 30 прибавится.

10 лет назад на костанайском конезаводе ТОО «Қазақ Тұлпары» было около 360-400 конематок.

- Вот видите, какая большая разница, в каком состоянии находится наш конезавод! Поэтому цель соревнования - поднятие уровня конезавода костанайской породы, - отметил Абдрахманов. - Сейчас наша порода не продается, потому что практически нет лошадей.

- В августе прошлого года у лошадей вашего конезавода выявили опасную инфекцию. Какой результат карантина? Повторялись ли подобные случаи? - спросил корреспондент «НГ».

- После обследования были выявлены факты заболевания инфекционной анемией. После подтверждения в лаборатории были проведены все ветеринарно-профилактические мероприятия, лошадей два раза обследовали и были отрицательные результаты, - ответил аким Костанайского района Жансултан ТАУЕКЕНОВ. - Карантин на сегодня закрыт, лошади здоровы. Проводятся профилактические мероприятия, чтобы не допустить заболеваний в дальнейшем.

- А в чем была причина заболевания?

- Очень много факторов, но в основном заболевание передается летающими насекомыми, - пояснил Тауекенов. - Это происходит при соприкосновении с лошадьми при выгуле на пастбищах.



