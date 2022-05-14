Митинг провели сегодня, 14 мая, возле памятника Покорителям целины. Участвовали в нем около 50 активисток. По словам организаторов, среди них жительницы не только из областного центра, но и из Рудного, Аркалыка и некоторых районов.

Кроме того, на митинге выступили депутаты маслихата Костанайской области.

Основное требование митингующих - установить пенсионный возраст для женщин 58 лет, для мужчин - 60 лет. В качестве примера приводили пенсионную систему соседних центральноазиадских республик.

- Мы обращались в акимат несколько раз, чтобы согласовать наш митинг, - рассказала "НГ" перед началом собрания пенсионерка Орынтай ЗЕЛЬГАРАЕВА. - Уведомления отправляли через сайт электронного правительства. Первое - 19 апреля, но нам ничего не ответили. Тогда мы второй раз подали уведомление, уже 26 апреля. Нам перезвонили из акимата, не знаю, кто именно, так как женщина не представилась. Она сообщила: "Раз мы вам на уведомление никак не отвечаем, значит, вы имеете право выйти на митинг согласно закону". Так мы и поступили.Я думаю, нас было бы больше, если бы сегодня погода была получше. А так, сами видите, дождь.

Инциативная группа уже проводила митинг в парке Победы 8 марта. Но тогда акцию не согласовали с властями, на нее пришли всего 5 человек, которые после непродолжительных дебатов с чиновниками разошлись по домам.

Сегодня же участники митинга смогли развернуть перед памятником несколько плакатов, по очереди выступить со своими речами и подискутировать с депутатами. Выступали вживую, так как не смогли включить микрофон.

- Мы хотим обратиться к президенту, к министрам труда и соцзащиты, здравоохранения, финансов, к партиям Казахстана, - выступила одна из организаторов митинга Марина ДУНЕНБАЕВА. - Мы требуем снижения пенсионного возраста до 58 лет!

После этого женщины вместе скандировали лозунги: "Требуем!", "Пятьдесят восемь, елу сегиз!". Несколько раз. В перерывах между речами хором пели песни.

- Мы встречались с представителями акимата, с депутатами парламента, когда они приезжали в наш регион, - выступила Сара ШАЙХУТДИНОВА. - Все всё знают! Депутаты были в маленьких поселочках, и они говорят, что женщины там требуют разрешить выход на пенсию в 58 лет.Но нас почему-то не слышат! Мы не можем работать, у нас нет здоровья, мы хотим пожить для себя и помогать растить внуков. Мы хотим жить для семьи, а то у нас была всю жизнь только работа!

- Меня называют иногда многодетной бабушкой, так как у меня 5 внуков, - поддержала свою соратницу 54-летняя Оксана ГРАЧЕВА. - Сейчас все обсуждают проблему, которая возникла в лицее Алматы. Это о чем говорит? Нет воспитания у детей, так как мамы и бабушки всё врем на работе. А кто с детьми заниматься будет? Дети один на один со своими гаджетами, один Бог знает, что они там в своих ютубах смотрят. Маме после работы нужно хозяйством заниматься, а с детьми общаться времени уже нет. Поэтому надо сделать так, чтобы бабушки были в помощь нашим матерям.

Многие женщины пришли с белыми косынками, которые по задумке организаторов должны символизировать материнство.

Рудничанка Зауре ДЮСЕНОВА подчеркнула, что многие женщины наравне с мужчинами работают на вредном производстве.

- Это очень тяжелый труд, поэтому мне бы хотелось от имени всех женщин рудненского комбината сказать, чтобы нас правительство услышало и снизило пенсионный возраст, - заявила она. - Или в крайнем случае хотя бы вернули наши списки. У меня стаж работы в ССГПО - 20 лет по специальности грохотовщик. Думаю, мы заслужили хорошую пенсию!

- Даже погода нас поддержала - это не дождь, это слезы матерей, - сказала медик Гульбарам АБДРАХМАНОВА. - После 50 лет у многих женщин начинается гормональный сбой, повышается артериальное давление. Да и пандемия нас подкосила. Многие до своей пенсии просто не доживают!

Депутаты областного маслихата, пришедшие на митинг, в целом поддержали требования протестующих. Они обещали сделать так, чтобы мнения женщин были услышаны.





- Возврат пенсионного возраста наша партия считает важнейшим пунктом программы, - сказал председатель костанайского филиала Народной партии Казахстана Андрей КОВАЛЬ. - 10 депутатов нашей фракции в мажилисе направляли запросы по этому вопросу. Мы надеемся, что он будет решен в ближайшее время, так как идет обсуждение. Я хотел бы обратить ваше внимание не только на снижение пенсионного возраста женщин. Дело в том, что в обществе допущена вопиющая несправедливость. Сегодня есть категории людей, очень важные для государства, которые уходят на пенсию в 40, 45 лет! Но это не касается шахтеров, механизаторов, доярок! Нужно возвращаться к комплексной пенсионной реформе, чтобы люди чувствовали себя защищенными в государстве! Чтобы они не выживали, а а получали удовольствие, как пенсионеры во всем мире! Народная партия с вами!

Коваль призвал принять участие в предстоящем референдуме по поправкам в Конституцию РК, мотивировав это так: «Сегодня мы смогли собраться здесь только за счет того, что политика нашего государства меняется».





- Я хочу сказать, что еще год назад вступила в группу вашего движения в соцсети "Фейсбук", - обратилась к собравшимся депутат от партии «Amanat» Гульмира КАПЕНОВА. - Как женщина, как мать, как дочь, как сестра, я поддерживаю каждое ваше слово! Потому что я считаю, что наша страна - особенная. В нашей стране должно быть особенное отношение к женщине. Ваши требования обоснованны. Наша партия вас поддерживает и мы готовим документы, готовим предложения по особенному вниманию к женщинам, работающим на вредном производстве.

- На местном уровне вы можете чем-то помочь женщинам, которые ушли с работы до выхода на пенсию? - спросили Капенову протестующие.

- Я предлагаю вашей инициативной группе провести дополнительную встречу - рассказать о своих предложениях, выслушать, какие есть возможности у государства, - ответила Капенова. - Я думаю, мы разработаем какие-то программы. У государства с прошлого года есть одна программа «Серебрянный возраст» (по задумке программы, работодатели, у которых работают женщины предпенсионного возраста, будут получать субсидии на выплаты их зарплат - «НГ»), о которой, к сожалению, не все знают. Проблема в том, что программу на центральном уровне разработали, но у нее не доработаны механизмы. Но на ее основе мы могли бы на местном уровне разработать свои предложения с опорой на областной бюджет. Для этого нам нужны ваши предложения. Мы вас ждем на 5-м этаже акимата Костанайской области.

Свою солидарность с требованиями собравшихся выразил и представитель костанайского филиала партии «Ак жол» Махаббат ЖУТАЕВ.

- Девушки, женщины, они, прежде всего, мамы - они и работают, и растят детей, - сказал он. - Снизить до 58 лет - это ваше реальное требование. Государство будет дифференцировано подходить к этому - через тяжелые профессии и списки. Но, в принципе, надо всем женщинам позволить выходить на пенсию в 58 лет. А если кто-то хочет работать, то они сами смогут решить и остаться в профессии.





Митинг должен был идти 2 часа, но уже через час все, кто хотел, высказались. Митингующие записали видеообращения для женщин, которые борятся за снижение пенсионного возраста в других регионах Казахстана.





После непродолжительной фотосессии все покинули площадь Целинников.

Фото Георгий ГОВОРОВА

