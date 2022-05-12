Правозащитница Дина Смаилова заявила о том, что в одной из частных школ Алматы первоклассника несколько дней подряд насиловали более старшие учащиеся. В полиции подтвердили, что приняли такое заявление от отца мальчика, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: badmama.com.ua

"Город Алматы, частная школа, в классе по 12 детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика-первоклашку и насилуют в туалете во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!" - написала в Facebook Смаилова.

В своем посте правозащитница добавила, что отец ребенка узнал о случившемся две недели назад и заявил в полицию, но расследование "стоит на мертвой точке".

Основательница фонда по борьбе с насилием "НеМолчиKZ" обратилась к Президенту с открытым письмом, в котором попросила Главу государства помочь наказать всех виновных.

После публикации поста замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов проинформировал, что дело было зарегистрировано в Наурызбайском отделе полиции 21 апреля по части 4 статьи 121 УК РК ("Насильственные действия, совершенные неоднократно". С заявлением в полицию обратился мужчина 1968 года рождения.

"В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение. По уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия. Расследование будет проведено при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", - написал Рустам Абдрахманов.