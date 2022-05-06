В этом году исполняется 30 лет с момента образования национальных вооруженных сил РК. В честь этого в 10:00 7 мая в Костанае состоится традиционный велопробег, посвящённый Дню защитника Отечества и Дню Победы.

В пробеге примут участие велолюбители из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары, сборные команды сельскохозяйственных и промышленных компаний, воспитанники детско-юношеских велоспортивных школ из многих областей Казахстана, госслужащие и военные. Как пояснили «НГ» организаторы пробега, принять в нем участие может любой желающий со своим велосипедом.

Старт велопробега на площади перед областным акиматом. Маршрут протяжённостью 15 км пройдёт по улицам Костаная до Тобыла, затем в направлении Аулиекольской трассы. Финишируют велосипедисты на набережной 25-летия Независимости Казахстана по ул. Гашека. Пробег закончится примерно в 12 часов дня.

В связи с велопробегом будут перекрыты для движения автомобилей улицы: Баймагамбетова, Гоголя и участок Тауелсиздик возле Большого моста. Как пояснили организаторы велопробега, по мере прохождения участниками, улицы будут открываться для движения автотранспорта.

Напомним, 12 апреля на аппаратном совещании в городском акимате заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ рассказал о том, какие мероприятия пройдут 7 мая в областном центре.

- Совместно с сотрудниками ДП Костанайской области, пограничной службы КНБ РК и воинской части № 6697 будет организована выставка оружия и другой военной атрибутики, - пояснил Шаймурунов. - В 17.00 запланировано проведение концертной программы в центре Костаная с участием джазового оркестра, ВИА «Караван», муниципального духового оркестра, патриотических клубов.

Планируемый ранее автопробег отменили из-за ремонта автодорог. Сегодня, 6 мая, корреспонденту «НГ» в пресс-службе акимата Костаная сообщили, что вопрос об альтернативном маршруте для него в акимате не рассматривали.

План мероприятий на 7 мая



Что Где Когда Выставка военных атрибутов Сити-центр 15:00 Dance - Fight «Проверь себя» Сити-центр 16:30 Концерт джазового оркестра «Ел тірегі - сарбаздар» Сити-центр 17:00

В местных СМИ также сообщали, что на сайте госзакупок опубликован лот о подключении газа к Вечному огню в парке Победы. На 6 мая заявок еще не было, а срок окончания приема - 11 мая, то есть уже после Дня Победы. "НГ" задала вопрос пресс-службе: «Как акимат собирается организовывать к 9 мая Вечный огонь?»

Фото из архива "НГ"

Нам ответили, что в День Победы Вечный огонь будет.