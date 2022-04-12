Майские праздники в Костанае планируют отмечать в масштабах доковидного периода благодаря благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом сообщили на аппаратном совещании в горакимате 11 апреля.

Фото из архива "НГ"

- 1 мая, в День единства народа Казахстана, на центральной площади мероприятия продлятся с 11 до 20.00 часов, - пояснил заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ. - Выступят лучшие коллективы города с песнями и танцами разных этносов. С 12.30 часов в Центральном парке будут проводиться этно-квест и этно-ярмарка, свои работы представят умельцы, ремесленники, прикладники, хендмейдеры города и области.

На 18 часов запланирована высадка деревьев на аллее Дружбы (набережная по улице Гашека).

- В этом году Казахстан отмечает 30-летие национальных вооруженных сил РК, поэтому 7 мая в 17.00 запланировано проведение концертной программы в центре Костаная с участием джазового оркестра, ВИА «Караван», муниципального духового оркестра, патриотических клубов, - продолжил Шаймурунов. - Совместно с сотрудниками ДП Костанайской области, пограничной службы КНБ РК и воинской части № 6697 будет организована выставка оружия и другой военной атрибутики.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся уже в конце апреля.

- 26 апреля пройдет ежегодный велопробег в честь 80-й годовщины отправки на фронт 151-й стрелковой бригады, - рассказал Саят Шаймурунов. - Стартуют велосипедисты в парке Победы, где в это время состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны, далее проследуют на городское кладбище, где возложат цветы на могилу героя Советского Союза Ильи Сьянова.

Финальной точкой велопробега станет площадь перед ГШДТ, где соберутся ветераны и будет играть духовой оркестр. В пробеге примут участие более 300 человек, протяженность маршрута - почти 26 км.

Еще одна городская традиция - акция «Фронтовые бригады». С 5 мая, в течение трех дней, в каждом дворе, где проживают ветераны, будут организованы музыкальные поздравления.

- Также по традиции в соцсетях запускается челлендж с поздравлениями от детей, внуков, правнуков ветеранов. К нему присоединятся представители творческой интеллигенции, популярные деятели культуры и спорта, - отметил Шаймурунов.

К майским праздникам в Костанае установят 18 тематических баннеров.

- Ко Дню Победы они будут оформлены фотографиями Героев Советского Союза, проживавших в разных частях Костаная, - пояснил заместитель акима. - Запланированы также оформление арки на входе в парк Победы, реконструкция малых архитектурных форм на территории парка и металлических конструкций с надписью «9 Мая».

Каждому ветерану Великой Отечественной выплатят 1 млн тенге и привезут доставлены праздничные продуктовые наборы.

- Спортсмены и любители здорового образа жизни 9 мая смогут принять участие в легкоатлетическом полумарафоне «Память». Он стартует в 9.00, маршрут от парка Победы до дизельного завода, - перечислил Шаймурунов мероприятия Дня Победы. - Дистанции: 2, 4, 10 и 23 км. В 10 часов у мемориала воинам-костанайцам состоится торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы к Вечному огню с минутой молчания, оружейным залпом в память о погибших и возложением цветов к мемориалу. Будут работать несколько концертных площадок, коллективы художественной самодеятельности города, а воспитанники ГШДТ исполнят полюбившиеся всем песни военных лет. Будет организована работа военно-полевых кухонь. В 18 часов муниципальный духовой оркестр выступит в центральном парке, а артисты областной филармонииорганизуют концертную площадку возле «Жастар сарайы» для жителей микрорайонов Юбилейный, Алтын Арман и Северо-Западный.

- Вы говорили про высадку деревьев на набережной по Гашека, но там нужно проследить, согласовать какие деревья могут прижиться, - сказал после доклада аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Нужно изучить нашу почву, какие более ценные породы.

Он отметил, что присутствие ветеранов на финише велопробега 26 апреля не обязательно, так как к ним нужно относиться бережно.

- Сегодня в Костанае проживают 22 ветерана Велтикой Отечественной и нужно предусмотреть все условия для их удобства, учитывать их состояние здоровья, - отметил Жундубаев. И добавил: - В республике принято решение о проведении акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Но в любом случае люди будут приходить. Поэтому необходимо, чтобы полиция перекрыла движение, люди должны знать маршрут. Нужно возобновить то, что мы делали до пандемии.