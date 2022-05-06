Об этом 3 мая сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ в ответе на запрос "НГ".

Фото Ксении РЕБИК

21 апреля мы рассказали о том, как прокуратура наказала подрядчиков за вырубку деревьев без разрешения. Самый крупный эпизод - Притобольский парк, где были уничтожены 14 579 деревьев. Взамен надзорный орган потребовал провести компенсационные посадки в километре от места вырубки. Такие же нарушения выявили и при вырубке деревьев во время ремонта дорог и коммуникаций.

Редакция попросила отдел ЖКХ прокомментировать эту историю. Публикуем наши вопросы и ответы на них.

- Как получилось, что отдел ЖКХ принимал акты выполненных работ по вырубке деревьев, которые проводились без разрешения на вырубку?



- Акты выполненых работ по вырубке принимались в связи с тем, что эти деревья, в подавляющем большинстве поврежденные в результате ветровала, а также подвержены заболеваниям.

- Кто в отделе ЖКХ понес ответственность за допущенные нарушения?

- Те лица, которые виновны, в настоящее время уволены.

- Сколько разрешений на вырубку деревьев было выдано в 2020, 2021 и начале 2022 года (укажите цифры для каждого года)?

- Предоставить документы на разрешения на госуслугу "Вырубка деревьев" за 2019-2021 годы не представляется возможным в связи с утерей документов и увольнением сотрудников ответственных за указанный период.

- Как отдел ЖКХ контролирует компенсационную высадку и приживаемость вновь посаженных деревьев?

- По каждому объекту имеется куратор, курирующий каждый объект.

- Где именно подрядчики будут производить компенсационную высадку? Просим указать конкретные места высадки деревьев по каждому нарушению.

- Данный вопрос остается открытым, будет рассмотрен в ближайшее время.

- Действительно ли в Притобольском парке вырубили более 14 000 деревьев? Чем подтверждается эта цифра и как она проверялась?

- Большинство деревьев были повреждены в результате ветровала и подвержены заболеваниям, этим самым представляли собой бурелом, беспорядочное нагромождение поломанных веток.



- Сколько всего деревьев имеется в Притобольском парке?

- На сегодняшний день деревьев в Притобольском парке имеется около 2 500 штук.

- В сообщении прокуратуры указано, что вырубка проводилась на территории КНС №1, КНС-5А и ГКНС. Просим сообщить, где именно вырубали деревья, кто был заказчиком и подрядчиком этих работ?

- Заказчиком данных объектов является отдел ЖКХ, подрядчиком ТОО "Сапа Курылыс-2007". Посадка саженцев планируется на осень 2022 года.



Ответ Есергепова вызвал еще больше вопросов. Если сейчас в парке 2 500 деревьев, а вырубили 14 579, то это значит, что для обустройства нескольких тропинок, детской площадки и нескольких скульптур вырубили 80% всех деревьев? А потом потеряли документы за три года, уволив часть своих сотрудников.

Кроме того, согласно сообщению прокуратуры Костаная, нарушения были выявлены "путем сверки разрешений на порубку деревьев с актами выполненных работ, в которых указывалось количество вырубленных деревьев". Получается, что документы пропали сразу после проверки?

Попытки получить информацию в отделе ЖКХ пока ни к чему не привели - как сообщили в приемной, Нуралы Есергепова нет на месте. Исполнитель ответа на запрос Каиржан Султангалиев не отвечает на звонки.



