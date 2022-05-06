О том, как в Рудном жители частных домов на улицах Орджоникидзе, Алтынсарина и в переулке Солнечный встречают весну в грязи из-за проведенного здесь ремонта водопровода, «НГ» писала 13 апреля.

Дорога возле дома № 35 по ул. Орджоникидзе. 4 апреля 2022 года

Ситуацию в ответе на запрос "НГ" прокомментировал директор ТОО «Рудненский водоканал» Казбек ШАЛАБАЕВ.

- По вышеуказанным улицам проводились ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях, - сообщил он. - После завершения нарушенное благоустройство было приведено в соответствии с требованиями Земельного кодекса РК. Земельный участок, на котором проводились работы с повреждением почвенно-плодородного слоя, приведен в первоначальное состояние. 15 апреля рабочие водоканала выровняли колеи, засыпали щебень на ул. Орджоникидзе, возле дома № 35. Мы отреагировали. Другие работы проводиться не будут, так как мы не занимаемся улучшением дорожного покрытия и не можем засыпать все щебнем и тем более положить асфальт. Улицы Алтынсарина, Орджоникидзе и переулок Солнечный не имели асфальтового покрытия дорожного полотна с периода застройки 4 микрорайона. Дороги по данным улицам являются грунтовыми.

Щебень действительно привезли, корреспондент "НГ" в этом убедился.

На участок возле дома Порядина щебень завезли 15 апреля

- Привезли примерно три тонны мелкого щебня. Сказали что нет средств, чтобы завозить больше и делать дорогу, - рассказал житель дома № 35 по ул. Орджоникидзе Петр ПОРЯДИН. - Этого мало - лишь на время, пока не пройдет дождь и тогда весь щебень уйдет в грунт. Рабочие водоканала приехали, начали скандалить, говорили: «Что ты жалуешься?», «Тебе больше всех надо?». Соседи думают, что для себя это сделал. А я о других думал. Высыпали тут немного, а остальное так и осталось. Скорая помощь к дому доехать не может. Таксисты, когда узнают адрес, ехать не хотят, вместо 500 тенге, как по городу, берут в разы больше. Тут-то положили, не спорю, но там - основной заезд для машин, и дети идут через него в школу, в резиновых ботинках или на шее родителя.

Заезд с ул. Мира. Так ул. Алтынсарина выглядела 4 апреля. И так же будет снова после дождя

4 мая аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на отчетной встрече с жителями Рудного сообщил, что в 2022 году выделили 1,3 млрд тенге на средний ремонт дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров в Рудном, средний ремонт дорог и тротуаров в п. Качар, средний ремонт дорог в Перцевке и Горняцком.

В частности, в 4 микрорайоне планируют уложить асфальт, но на ул. Тургенева - 3 300 тыс. кв. м. Это недалеко от проблемных улиц Орджоникидзе, Алтынсарина. И еще в одном месте рядом появятся 3 000 кв. м асфальта - на ул. Калинина (от ул. Щорса до ул Булавина).

Одним из самых больших участков асфальтирования станет улица Ломоносова с примыкающими к ней переулками в пределах от ул. Молодая Гвардия до ул. Батищева-Тарасова - 5 655 кв. м.

Заасфальтируют ул. Фролова, в границах от лога до ул. Балыктинская – 3 360 тыс. кв. м. И на ул. Балыктинской произведут средний ремонт от ул. Фролова до переулка Славы – 2 400 кв. м асфальтового покрытия.

Тротуар из брусчатки планируют проложить на ул. Сандригайло (от ул. Ольховой до ул. Качарской). Там расположены частные дома, чьи владельцы будут явно рады. Как и на улице Мира, где положат брусчатку от ул. Горняков до ул. Павла Корчагина.

Конечно же, будет ремонт тротуара по ул. Ленина. Ведь в этом году у Рудного юбилей, исполнится 65 лет. По обеим сторонам от ул. Костанайской до ул. Гагарина уложат больше 11 тыс. кв. м плитки.

Ожидается долгожданный ремонт ул Пушкина. В этом году асфальтовая дорога с тротуарами появится пока только на участке от ул. Топоркова до ул. Строительной. А большой участок от ул. Шевченко до ул. Строительной пока останется без асфальта - под этой дорогой три магистральных водовода, которые будут ремонтировать в 2023 году. В 2022-м проведут укрепление основания: уберут лишний грунт, подсыпят щебень и бутовочный камень.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА