Приход весны очень остро почувствовали жители частного сектора в Рудном на улицах Алтынсарина и Орджоникидзе, а также в переулке Солнечный. Эти дороги перерыли в 2020 году, с тех пор весна и осень здесь - экстремальное время года.

Возле дома Петра Порядина по ул. Орджоникидзе видна колея от недавно застрявшей машины

Пенсионеру Петру ПОРЯДИНУ приходится часто вызывать скорую себе и жене к их дому по ул. Орджникидзе. Летом прошлого года Порядина госпитализировали. Так как он мужчина рослый, к машине скорой помощи его несли шестеро парней. Хорошо, что перед этим не было дождя.

Петр Трофимович проводит экскурсию для "НГ", чтобы продемонстрировать инновационный проект - дорогу, принимающую форму касающихся с ней объектов, по принципу анатомического матраса. Недавно заказывали газ в баллонах - машина застряла. Повезло, что рядом проезжал трактор - вытянули. Потому что дорога уже облюбовала автомобиль и явно не хотела отпускать.

Петр Порядин возле своего дома по ул. Орджоникидзе

- Как детям-то ходить в школу? - недоумевает Порядин. - Мама идет с ребенком, посадив его на плечи. Сама упадет и ребенка уронит. Ни пройти ни проехать. В декабре 2020 года водоканал провел здесь водовод и вот что творится! Мы с соседом завозили сюда 30 тонн щебня. Когда водоканал начал делать, рабочие сняли щебень и увезли, а взамен положили мерзлые валуны глины, которые весной растаяли и образовалась яма. Позвонил в водоканал, после чего завезли еще глину, говорят - нет средств, чтобы делать. Теперь ни кусточков, ни цветочков.

Рядом с Порядиным недавно поселился новый сосед - Николай, его дом располагается возле «малых озер». Уникальное явление - появляются лишь в определеннне время года или после дождя. Корреспондент «НГ» проверил глубину - оказались по щиколотку. Миновали их и встретили на входе в п. Солнечный женщину, закрывающую калитку. Она рассказала, что осенью 2020 года переулок перекапывали четыре раза.

«Малые озера» возле дома № 18 по ул. Алтынсарина

- Ремонтировали сначала малыми методами, - вспоминает Светлана ЗМЁРЗЛАЯ. - Раскопали, забили в трубу деревянный чопик и зарыли. На следующее утро земля осела и образовавшаяся яма наполнилась водой. Через неделю процедура в точности повторилась. И так ещё пару раз. Сосед вынужден машину ставить на другой улице, а потом возвращается пешком через это «болото» домой. Я кирпичики положила рядом с калиткой, выживаем, как можем. Сюда не едут таксисты - никто не хочет из тех, кто знает, что тут происходит.

«Озера» обмелели - 4 апреля в них было по щиколотку

На этом экскурсия закончилась - по словам местных жителей, дальше вообще пройти невозможно. На улице Алтынсарина вообще соорудили баррикаду, перекрыв проезд сухими ветками и новогодними елками, чтобы незнакомцы не лезли, а то замучились вытаскивать очередное авто.

Петр Трофимович вспоминал, как раньше было просто:

- Приехал, в варежку кинул пятьдесят копеек - получай ковш без прицепа, а с прицепом - рубль. Щебень возили по всей области и в Россию. А сейчас сыпят на отвалы, хотя можно было бы сюда привезти, чтобы чистота была и порядок.

Единственный «хороший» заезд к дому Петра Порядина

Сравнивал Рудный с Лисаковском - тот маленький, опрятный, облагороженный, а зимой песком тротуары посыпают.

- У нас даже снег не чистят, - возмущается Порядин. - Не понимаю, почему мы как брошенный угол. Как так? Все работали на комбинате. Тут в основном старики, инвалиды и матери-одиночки. Ходят, что-то подсыпают, чтобы не увязнуть, выйдя из дома. Сейчас высохнет, подсохнет, а как только дождь пойдёт - раскиснет. Соседи согласны собрать подписи для общего заявления, если это как-то поможет.

Подписи наверняка соберут быстро, потому что в такой ситуации оказались жители 30 домов.

13 апреля корреспондент «НГ» с четвертого раза дозвонился директору ТОО «Рудненский водоканал» Казбеку Шалабаеву. Тот попросил направить письменный запрос, что мы и сделали.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА