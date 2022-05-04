На новом участке набережной, который находится слева от Большого моста, вздулась брусчатка недалеко от памятника Сагадиеву, разрушилась гранитная плитка, развалились ступеньки. Об этих дефектах «НГ» писала неделю назад, 28 апреля.

Корреспондент «НГ» вновь побывала в этой части набережной 3 мая. Почти всю «вздувшуюся» брусчатку заменили на новую, в некоторых местах старую брусчатку сняли, рядом лежит новая. К ремонту лестниц еще не приступали, поэтому пользоваться ими пока опасно.

Брусчатку за неделю заменили на новую

Ближе к центральной части набережной замечаем трех рабочих. Они меняют старую гранитную плитку на новую.

- Мы из алматинской фирмы ТОО «Сапа Курылыс»,- рассказал один из них. - Ваши вандалы развалили, а мы ремонтируем.

О том, что «данные объекты были повреждены в результате вандализма жителей и гостей города», нам сообщили и в отделе ЖКХ акимата Костаная.

- На сегодня только один объект - северная часть Притобольского парка, левый берег - находится на стадии гарантии, - сообщил в ответе на запрос «НГ» и. о. руководителя отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - При гарантийных повреждениях на объекте направляются письма по устранению дефектов в срок. По всем остальным объектам строительства гарантийные обязательства прошли, планируется текущий ремонт объектов согласно акту обследования после выделения бюджетных средств.

Однако разрушенную лестницу или вздувшуюся брусчатку сложно отнести к «актам вандализма» - тут явные недоработки строителей. Кстати, о том, когда составят акт обследования и выделят средства на переделку других частей набережной, в том числе, набережной вдоль Гашека, в отделе ЖКХ не сообщили. Но отметили, что на строительство набережной на левом берегу Тобола бюджет города потратил 348 млн тенге, на строительство правой части набережной - 238 млн тенге. Строительство парка вдоль улицы Гашека обошлось в 992 млн тенге.

На этих многомиллионных объектах корреспонденты «НГ» тоже нашли немало дефектов: отбившаяся плитка, раскуроченные и давно некрашеные скамейки, заросшие травой и песок. На вопрос о том, когда их планируют устранить, в отделе ЖКХ акимата Костаная не ответили. Как и о том, кто будет чистить местный пляж.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ