Как сообщил глава региона Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram, Бахыт Есимова перешла на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov



- Искренне благодарю Бахыт Амангельдиновну Есимову за плодотворную, качественную работу и высокий профессионализм! Деятельность Бахыт Амангельдиновны позволила достичь эффективных результатов в социальной сфере региона, - отметил аким области в своем посте. - Бахыт Есимова проработала у нас около двух лет. Благодарю за вклад в развитие нашей области, проявленные старания, ответственность, добросовестность и трудолюбие! Желаю успехов в работе на новом посту!

В пресс-службе акимата области добавили, что переход Есимовой на другой должность не связан с сокращением количества заместителей у акимов согласно поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

- Место заместителя пока вакантно. Временно ее обязанности распределены между остальными заместителями акима, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ограничить количество заместителей акимов. По его словам, у глав регионов "не должно быть больше трех заместителей, в исключительных случаях, четырех", а контролировать сокращения должна администрация президента.

У Архимеда Мухамбетова до ухода Бахыт Есимовой было 5 заместителей. "НГ" уточняла у акима, кто из замов попадет под сокращение. В конце апреля нам сообщили, что ждут постановления правительства РК об установлении лимитов и лишь после этого будет произведено сокращение и перераспределены фукнции заместителей акимов.

Сама Бахыт Есимова написала пост-прощание с костанайскими коллегами и отметила, что они "занимают особое место в ее сердце".



