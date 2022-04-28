Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта поручил ограничить количество заместителей акимов. По его словам, у глав регионов "не должно быть больше трех заместителей, в исключительных случаях, четырех", а контролировать сокращения должна администрация президента.

Фото Ксении РЕБИК

"НГ" направила акиму Костанайской области запрос с просьбой пояснить, как и когда это поручение будет выполнено.

- Лимиты должностей заместителей акимов областей будут установлены постановлением правительства РК, в котором также будут учтены и исключительные случаи, - ответила и. о. руководителя аппарата акима Костанайской области Альфия МУСАБАЕВА. - После утверждения данного постановления акимом области будет принято соответствующее распоряжение о сокращении заместителей акима области и перераспределены функции.

Сейчас у акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова 5 заместителей:

Гауез Нурмухамбетов , курирует управление строительства, архитектуры и градостроительства, управление ГАСКа, управление энергетики и ЖКХ, управление по контролю за использованием и охраной земель. Координирует вопросы по мобилизационной подготовке, профилактике и предупреждению терроризма; областную антитеррористическую комиссию; комиссию по вопросам противодействия коррупции при акимате области; межведомственную комиссию по профилактике правонарушений; работу регионального межведомственного штаба по координации деятельности, направленной на противодействие наркомании и наркобизнеса.

, курирует управление строительства, архитектуры и градостроительства, управление ГАСКа, управление энергетики и ЖКХ, управление по контролю за использованием и охраной земель. Координирует вопросы по мобилизационной подготовке, профилактике и предупреждению терроризма; областную антитеррористическую комиссию; комиссию по вопросам противодействия коррупции при акимате области; межведомственную комиссию по профилактике правонарушений; работу регионального межведомственного штаба по координации деятельности, направленной на противодействие наркомании и наркобизнеса. Виктор Ионенко , курирует управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управление природных ресурсов и регулирования природопользования, управление координации занятости и социаль ных программ, управление по инспекции труда. Координирует деятельность местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов по курируемым направлениям; работу над новыми подходами содействия занятости населения (Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек»).

, курирует управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управление природных ресурсов и регулирования природопользования, управление координации занятости и социаль ных программ, управление по инспекции труда. Координирует деятельность местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов по курируемым направлениям; работу над новыми подходами содействия занятости населения (Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек»). Бахыт Есимова , курирует управление внутренней политики, управление образования, управление культуры, управление по развитию языков, управление физической культуры и спорта, управление по вопросам молодежной политики, управление по делам религий. Координирует деятельность местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов по вопросам внутренней политики, образования, науки, демографии, культуры, языков, физической культуры и спорта, работу областной Ассамблеи народа Казахстана.

, курирует управление внутренней политики, управление образования, управление культуры, управление по развитию языков, управление физической культуры и спорта, управление по вопросам молодежной политики, управление по делам религий. Координирует деятельность местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов по вопросам внутренней политики, образования, науки, демографии, культуры, языков, физической культуры и спорта, работу областной Ассамблеи народа Казахстана. Ерлан Спанов , курирует управление финансов, управление экономики и бюджетного планирования, управление госзакупок, ревизионную комиссию, управление здравоохранения, СПК "Тобол" и служба внутреннего аудита аппарата акима области. Координирует формирование стратегических целей и приоритетов при экономическом и бюджетном планировании; вопросы реализации государственной политики в сфере экономики, бюджетного планирования, исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью, в том числе вопросы приватизации; вопросы разграничения функций и развития местного государственного управления и самоуправления, здравоохранения, развития проектного управления.

, курирует управление финансов, управление экономики и бюджетного планирования, управление госзакупок, ревизионную комиссию, управление здравоохранения, СПК "Тобол" и служба внутреннего аудита аппарата акима области. Координирует формирование стратегических целей и приоритетов при экономическом и бюджетном планировании; вопросы реализации государственной политики в сфере экономики, бюджетного планирования, исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью, в том числе вопросы приватизации; вопросы разграничения функций и развития местного государственного управления и самоуправления, здравоохранения, развития проектного управления. Арман Абенов, курирует управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, управление информатизации и оказания госуслуг, управление сельского хозяйства и земельных отношений, управление ветеринарии. Координирует вопросы реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития (мониторинг и контроль хода реализации проектов, поиск и отбор проектов для включения в Карту поддержки предпринимательства, организации работы Регионального координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию), программ поддержки бизнеса на региональном уровне, развития туристской деятельности; вопросы создания и развития специальных экономических зон, технопарков, индустриальных зон; работу местных исполнительных органов по реализации государственной политики развития отрасли сельского хозяйства, заключению меморандумов с товаропроизводителями о взаимном сотрудничестве, в рамках социальной ответственности бизнеса; работу местных исполнительных органов с территориальными подразделениями республиканских финансовых институтов АО «Национальный управляющий холдинг «Казагро» по реализации программ государственной поддержки; работу по цифровизации, информатизации, информационной безопасности и проектному управлению; работу по приграничному сотрудничеству.

Ранее пресс-служба акима Алматы, отвечая на вопросы журналистов, также сообщила, что ждут постановление правительства. У акима Алматы 5 заместителей, у его коллеги из Нур-Султана - 6.