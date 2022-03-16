Токаев поручил ограничить количество заместителей у акимов
16 марта 2022, 13:39 | Государство
Вопрос будет контролировать администрация президента, передает Informburo.kz.
Акимат Костанайской области / Фото Ксении РЕБИК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил ограничить количество заместителей акимов.
Президент высказался о необходимости принятия мер по оптимизации государственных служащих в аппаратах акимов областей и городов республиканского значения с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов.
"У акимов не должно быть больше трёх заместителей. В исключительных случаях – четыре", – сказал президент.
Вопрос будет контролировать администрация президента.
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