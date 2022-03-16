Вопрос будет контролировать администрация президента, передает Informburo.kz.

Акимат Костанайской области / Фото Ксении РЕБИК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил ограничить количество заместителей акимов.

Президент высказался о необходимости принятия мер по оптимизации государственных служащих в аппаратах акимов областей и городов республиканского значения с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов.

"У акимов не должно быть больше трёх заместителей. В исключительных случаях – четыре", – сказал президент.

Вопрос будет контролировать администрация президента.