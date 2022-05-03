Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что конституционный закон о первом президенте утратит силу после принятия новых конституционных поправок. Считаете ли вы справедливой отмену этого закона? Да. Первый президент не должен оказывать влияние на политику государства.

Да. Но теперь нужно отменить норму о неприкосновенности первого президента.

Нет. Права основателя независимого Казахстана должен защищать отдельный закон.

Нет. Опыт первого президента нужен при принятии важных государственных решений.

