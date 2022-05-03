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Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?

3 мая 2022, 09:39 |  Общество

Первые праздничные мероприятия начнутся уже послезавтра, 5 мая. Артисты в течение трех дней будут ездить домой к ветеранам и организовывать для них музыкальные поздравления. А в сам День Победы, 9 мая, планируется легкоатлетический пробег, возложение цветов в Парке Победы, а также концертные программы. План мероприятий опубликовала служба IKomek  в своем Instagram.

Фото из архива "НГ"

Напомним, 26 апреля состоялся велопробег, посвященный 80-й годовщине отправки на фронт 151-ой стрелковой отдельной бригады.

План мероприятий

Что

Где

Когда

Акция «Фронтовые бригады» (музыкальные поздравления ветеранов)

По адресам

5-7 мая

Легкоатлетический пробег «Память»

старт от Парка Победы

9 мая, 09.00

Церемония возложения цветов

Парк Победы

9 мая, 10.00

Праздничная программа «Синий платочек»

Парк Победы

9 мая, 11.00

Концертная площадка областной филармонии им. Е. Умурзакова

Жастар сарайы

9 мая, 18.00

Концерт духового оркестра «Вальс Победы»

Центральный сквер

9 мая, 18.00

Концертная программа «Бейбіт күн жасасын әлемде»

Сити - центр

9 мая, 19.00