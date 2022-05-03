Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
Первые праздничные мероприятия начнутся уже послезавтра, 5 мая. Артисты в течение трех дней будут ездить домой к ветеранам и организовывать для них музыкальные поздравления. А в сам День Победы, 9 мая, планируется легкоатлетический пробег, возложение цветов в Парке Победы, а также концертные программы. План мероприятий опубликовала служба IKomek в своем Instagram.
Фото из архива "НГ"
Напомним, 26 апреля состоялся велопробег, посвященный 80-й годовщине отправки на фронт 151-ой стрелковой отдельной бригады.
План мероприятий
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Акция «Фронтовые бригады» (музыкальные поздравления ветеранов)
|
По адресам
|
5-7 мая
|
Легкоатлетический пробег «Память»
|
старт от Парка Победы
|
9 мая, 09.00
|
Церемония возложения цветов
|
Парк Победы
|
9 мая, 10.00
|
Праздничная программа «Синий платочек»
|
Парк Победы
|
9 мая, 11.00
|
Концертная площадка областной филармонии им. Е. Умурзакова
|
Жастар сарайы
|
9 мая, 18.00
|
Концерт духового оркестра «Вальс Победы»
|
Центральный сквер
|
9 мая, 18.00
|
Концертная программа «Бейбіт күн жасасын әлемде»
|
Сити - центр
|
9 мая, 19.00
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