Акция, посвященная 80-й годовщине отправки на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, прошла сегодня, 26 апреля.

Школьники выстроились в две колонны напротив друг друга на площади перед ГШДТ

Бригада отправилась на фронт 26 апреля 1942 года с площади перед Дворцом пионеров (сейчас - ГШДТ). На ее основе была сформирована 150-я стрелковая дивизия, бойцы которой в мае 1945 года водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Ротой, которая участвовала в этой операции, командовал наш земляк, Герой Советского Союза Илья Сьянов, его именем названа улица в Костанае.

В 10 часов утра участники велопробега собрались в парке Победы, возложили цветы к стеле 151-й стрелковой бригады. Следующая остановка - на городском кладбище, где цветы возложили к могиле Ильи Съянова. И завершился пробег протяженностью 25,8 км возле ГШДТ.

Муниципальный оркестр Костаная играл музыку военных лет

Около 12 часов дня здесь в две колонны выстроились школьники, городской муниципальный оркестр исполнял музыку военных лет, в частности, легендарные «Катюша» и «Прощание славянки».

Полицейские перекрыли участок ул. Алтынсарина в границах ул. Гоголя и ул. Толстого. На перекрестке ул. Алтынсарина-Гоголя работал регулировщик.

Среди участников велопробега были как профессионалы, так и любители

Ближе к часу дня к ГШДТ приехали несколько десятков велосипедистов. По экипировке было видно, что среди них есть и профессиональные спортсмены, и любители. В пресс-службе акима Костаная сообщили, что участие в пробеге приняли около 200 человек: курсанты академии МВД им. Кабылбаева, члены велосообщества «Костанай», ОО «Велогород», спортсмены велосекции областной ДЮСШ, работники госучреждений, студенты и все желающие.

На площадь перед ГШДТ пришли четыре ветерана Великой отечественной

Когда спортсмены подъехали к ГШДТ, прозвучал государственный гимн РК, ведущие напомнили собравшимся о подвигах солдат в годы войны.

- Пройдет немного времени и мы будем отмечать 77-летнюю годовщину победы СССР над фашистской Германией, - сказал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Костаная Михаил ПОДОЛЯКОВ. - Мы должны помнить великий подвиг 151-й бригады, ведь эта победа имеет величайшее значение для мира. Повод для развязывания войны может быть какой угодно: на национальном признаке, из-за территории или ресурсов. Но война приносит жертвы, миллионы людей умирают. И если в 17-м веке от войн погибли 3,5 миллионов человек, в годы Великой Отечественной войны - 60 миллионов.

Всем участникам пробега вручили грамоты.

- Это уже второй велопробег в моей жизни. Первый был в октябре прошлого года, посвященный 180-летию Ибрая Алтынсарина и 30-летию независимости РК, - рассказал «НГ» Эрик БУСЫГИН. - Я учусь в КРУ, нам сообщили, что студенты по желанию могут принять участие, мы с девушкой согласились. Вуз договорился с «Велогородом» и мы выбрали парный велосипед, так как на нем удобнее ехать вдвоем. Где-то в середине пробега чувствовалась усталость, но, когда ехали к ГШДТ, было легко. Понравилось, что была хорошо организована дорожная безопасность. Вот еще и грамоту получил!

Примерно в 14 часов полицейские открыли движение на ул. Алтынсарина.

Фото Андрея СКИБЫ