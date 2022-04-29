Акимат Рудного вчера, 28 апреля, провел совещание с предпринимателями, к которым относится территория перед магазином, в том числе и разрушенные ступеньки. И те пообещали отремонтировать лестницу, сообщает пресс-служба акима города в Instagram.

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- Достигнуто взаимопонимание, что такие случаи в дальнейшем допускать нельзя. Предприниматели проведут работы по выравниванию ступенек и установке поручней. ТОО «Рахат-2018» проведет здесь работы по благоустройству, в частности, проведет санитарную вырубку старых деревьев. Будет рассматриваться вопрос о полном асфальтировании всей площадки, примыкающей к этим магазинам и к школе № 10, которая находится неподалеку, - говорится в сообщении. - Выражаем искренние слова соболезнований родным и близким умершего.

Напомним, несчастный случай произошел 18 апреля около магазина «Айгуль» на ул.50 лет Октября. 74-летний мужчина оступился на ступеньках, ударился головой и позже скончался в больнице. Полиция начала досудебное расследование.