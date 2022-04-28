Полиция начала досудебное расследование по факту смерти 74-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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Несчастный случай произошел 18 апреля около магазина «Айгуль» на ул.50 лет Октября. Ступени возле этого магазина находятся в полуразрушенном состоянии.

В департаменте полиции в ходе расследования установили, что пенсионер спускался по бетонным ступеням лестницы и оступился.

- При падении он ударился головой о ступени лестницы и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчина был госпитализирован в Рудненскую городскую больницу, - сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ИА "Город", мужчина в больнице приходил в себя, но 24 апреля скончался. У пострадавшего было диагностировано травматическое кровоизлияние. Как сообщает издание, местные жители давно жалуются на состояние лестниц, ведущих к магазину и бывшему кинотеатру «Айгуль», где сейчас располагается Молодежный ресурсный центр акимата Рудного. Из ступеней и тротуарных плит торчит арматура, бетон давно раскрошился.