Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области на этой неделе подготовило бюджетную заявку на покупку 50 велосипедов. Из бюджета на эти цели просят около 37 млн тенге.

Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил руководитель управления Каиржан ЕСИМТАЕВ.

О проблемах членов сборной РК по велоспорту "НГ" рассказала здесь. Родители костанайских спортсменов переживают, что их дети вынуждены выигрывать медали на старых, непригодных для международных соревнований велосипедах. А новые профессиональные им не по карману, каждый стоит около 2,5-3 млн тенге.

- Управление владеет информацией по всем проблемным вопросам в сфере спорта региона и на постоянной основе проводит работу по их решению, - отмечает Есимтаев. -Аа дефицит качественного спортивного оборудования действительно есть, и не только в велоспорте. На текущий год по плану финансирования приобретение велосипедов запланировано не было. Однако в апреле нами была направлена бюджетная заявка в управление экономики и бюджетного планирования на выделение дополнительных средств в сумме 37 049 000 тенге для приобретения 50 велосипедов, в том числе 5 профессиональных, для отделения велоспорта ДЮСШ № 1. Если заявку одобрят на очередной сессии областного маслихата, велосипеды будут закуплены в текущем году.

Ответил Есимтаев и на критику родителей о том, что сборная области не финансируется отдельно от секции велоспорта ДЮСШ. Он сообщил, что в 2021 году по линии управления на развитие велоспорта направлено 8 млн тенге, в 2022 году запланировано 10 млн тенге.