ГКП не будет разносить по квартирам бумажные счета-извещения в мае. Связано это с проблемой закупки бумаги на портале госзакупок, сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Instagram.

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- Доводим до вашего сведения, что в настоящее время, в связи с проблемой закупки бумаги через веб-портал государственных закупок, у предприятия отсутствует возможность распечатки счетов-извещений на бумажных носителях для потребителей города, в связи с чем ГКП «Костанай-Су» не будет осуществлять разноску счетов-извещений населению города в мае текущего года, - говорится в сообщении.

В "Костанай-Су" отметили, что счета-извещения абоненты могут получить на сайте предприятия Kostanay-su.kz или в телеграмм-боте @KostanaySuBot. Если счет-извещение на бумажном носителе все же необходим, его можно получить в центрах коммунальных услуг предприятия, расположенных по адресам: пр.Аль-Фараби, д.32 и пр.Абая, д.19.

- При дальнейшем улучшении ситуации разноска счетов-извещений будет возобновлена, - добавили в ГКП.

Ранее о проблемах с офисной бумагой, из-за чего уменшился формат квитанций, сообщали в "РЦКУ-Костанай".