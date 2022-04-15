Потребители бытового газа в Костанайской области в начале апреля получили квитанции по плате за март, которые оказались меньше по размеру, чем обычно. Причем в квитанции не указаны размер тарифа и количество потребленного газа, есть только итоговая сумма.

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Причину такого новшества прокомментировал "НГ" директор ТОО «РЦКУ-Костанай» Даурен МАХАМБЕТОВ.

- Это связано с тем, что из-за возникших трудностей у поставщиков офисной бумаги образовался ее дефицит на рынке: - пояснил он. - Поэтому было принято решение изменить квитанцию, уменьшив ее формат. Но при этом в квитанцию был добавлен QR-код, через который можно в электронном формате получить полную квитанцию. Как только проблема с поставщиками офисной бумаги будет решена, квитанции будут печататься, как и раньше.

Для получения полной квитанции также можно зарегистрироваться в телеграм-боте @RCKUBot. Сделать это можно, отсканировав QR-код в бумажной квитанции.