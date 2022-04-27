Все мероприятия, которые пройдут 1 мая в центре Костаная, имеют национальный характер. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили "НГ" в Доме дружбы. В программе - три концерта, этно-ярмарка, этно-выставка, этно-кухня и этно-квест.

- Этно-ярмарка будет работать с 10 часов утра, очень похожа на обычную сельско-хозяйственную ярмарку в Сити-центре, но разница в том, что здесь будут преимущественно национальные товары: турецкие сладости, корейская и белорусская косметика и т. д., - пояснила пресс-секретарь Дома дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА.

Одновременно в Сити-центре организуют этно-выставку, на которой представят изделия ручной работы национальной направленности, например, украшенные орнаментами и т. д.

- В Сити-центре также будет этно-кухня, где можно попробовать национальные блюда: казахские баурсаки или узбекский плов, - сообщила Щербакова. - А этно-квест начнется в 12:30 в Центральном сквере. Условия такие: участники делятся на 7 команд по 7 человек в каждой и выполняют различные задания, связанные с культурой народов Казахстана.

В 15 часов на аллее Дружбы (набережная по ул. Гашека в районе КЖБИ) будут высаживать деревья.

В отделе культуры и развития языков акимата Костаная сообщили, что с 15:00 до 20:00 в Сити-центре пройдет концертная программа «Мемлекеттiң күші - халық бірлігінде», выступят хореографические коллективы, духовой оркестр и вокальные ансамбли.

Фото из архива "НГ"