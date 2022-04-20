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Какие мероприятия пройдут к 1 мая в Костанае?

20 апреля 2022, 15:56 |  Общество

План праздничных мероприятия, запланированных в областном центре ко Дню единства народа Казахстана, распространила пресс-служба городского акимата.

Фото из архива "НГ"

Практически все мероприятия, а это три концертных программы, этно-ярмарка и этно-квест, пройдут в центре города. Только высадка деревьев пройдет на набережной по ул. Гашека.

Мероприятия Время, место проведения
1 мая - День единства народа Казахстана
 1. Концертная программа «Көктем, достық, бір халық»

11.00, Сити–центр
Этно-ярмарка 10.00, Сити-центр
Этно-квест с участием жителей города 12.30, Центральный сквер
Концертная программа «Этноmixs» 14.00, Сити–центр
 2. Высадка деревьев на аллее Дружбы 15.00, Набережная по улице Гашека
 3. Концертная программа «Мемлекеттің күші - халық бірлігінде» 15.00 – 20.00, Сити–центр