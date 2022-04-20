Какие мероприятия пройдут к 1 мая в Костанае?
20 апреля 2022, 15:56 | Общество
План праздничных мероприятия, запланированных в областном центре ко Дню единства народа Казахстана, распространила пресс-служба городского акимата.
Фото из архива "НГ"
Практически все мероприятия, а это три концертных программы, этно-ярмарка и этно-квест, пройдут в центре города. Только высадка деревьев пройдет на набережной по ул. Гашека.
|№
|Мероприятия
|Время, место проведения
|1 мая - День единства народа Казахстана
|1.
|Концертная программа «Көктем, достық, бір халық»
|
11.00, Сити–центр
|Этно-ярмарка
|10.00, Сити-центр
|Этно-квест с участием жителей города
|12.30, Центральный сквер
|Концертная программа «Этноmixs»
|14.00, Сити–центр
|2.
|Высадка деревьев на аллее Дружбы
|15.00, Набережная по улице Гашека
|3.
|Концертная программа «Мемлекеттің күші - халық бірлігінде»
|15.00 – 20.00, Сити–центр
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