Пищеблок Рудненского горно-технологического колледжа, где отравились 14 студентов, опечатан полицией и не работает до завершения расследования.

Специалисты ДСЭК и территориального управления санэпидконтроля в рамках возбужденного уголовного дела провели внеплановую проверку пищеблока столовой колледжа, арендуемой ТОО «S_SALTA». Выявили много нарушений.

- Не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, они были приготовлены заранее и хранились без холода. Не соблюдалась технология приготовления блюд, на рабочем месте отсутствовали медкнижки, - сообщила сегодня, 27 апреля, на брифинге руководитель отдела контроля за объектами образования и воспитания ДСЭК Костанайской области Рагуль ТАЖЕНОВА. - По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у трех сотрудников столовой: двух поваров и директора предприятия. Всего работают 5 сотрудников. Все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям, в продукции были выявлены кишечные палочки, в салате обнаружен золотистый стафилококк.

В анализах госпитализированных студентов был выделен патогенный стафилококк.

- По всем нарушениям нашими специалистами подготовлен акт в управление полиции Рудного, - добавила Таженова. - Если не будет уголовной составляющей, будем привлекать юридическое лицо к административной ответственности, это штраф в 230 МРП (более 700 000 тенге). У этого юрлица есть и другие точки: РИИ и Костанайский педагогический колледж. У нас нет полномочий, чтобы проводить проверки в других пищеблоках, из-за моратория на проверку субъектов предпринимательства. Только если будут жалобы.

Весь персонал пищеблока отстранен от работы. Они пройдут лечение, потом у них снова возьмут анализы и только после этого могут допустить к работе.

21 апреля сотрудники ДСЭК зарегистрировали в колледже групповую заболеваемость пищевой токсикоинфекцией. 14 студентов госпитализировали в инфекционное отделение Рудненской городской больницы. У заболевших были симптомы в виде тошноты, рвоты, жидкого стула.

- При опросе студентов было установлено, что они питались в пищеблоке колледжа. Питание было одноразовое - обед, - отметила Таженова. - Употребляли щи, картофельную запеканку с фаршем, салат из свежих огурцов, моркови и лука, заправленный растительным маслом, компот и хлеб.

26 апреля 2022 года всех студентов выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, они находятся под медицинским наблюдением.

Фото Андрея СКИБЫ