Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, 14 из 35 студентов Рудненского горно-технологического колледжа госпитализированы с диагнозом "острый гастроэнтерит".

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Остальным учащимся, обратившимся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, назначено амбулаторное лечение. Полиция начала досудебное расследование по ст. 304 УК РК (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).

- В рамках уголовного дела департамент санитарно-эпидемиологического контроля совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начал внеплановую проверку столовой КГКП «Рудненский горно-технологический колледж», арендуемой частным лицом ТОО «S_SALTA», - сообщили в пресс-службе ДСЭК. - Пострадавшие отмечали симптомы кишечной инфекции в виде тошноты, рвоты, жидкого стула. Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа.

Состояние больных стабильное, средней степени тяжести.

Специалисты ДСЭК и территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля отобрали пробы продукции, воды, смывов для лабораторных исследований. Обследуется персонал пищеблока. Проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге.