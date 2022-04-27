Казахстанские политологи оценили происходящие изменения в партийной жизни страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Политический обозреватель Газиз Абишев отметил, что решение Президента Касым-Жомарта Токаева о выходе из партии Amanat полезно для политической системы.

"Это решение Президента, он имеет право. В условиях нашей суперсильной президентской республики и учитывая трансформацию государственной и общественной модели, думаю, что беспартийный статус именно Президента Токаева, конечно, более полезен нашей политической системе", - отметил Абишев.

По его мнению, выход Президента из партии означает, что сам Глава государства находится "над схваткой".

"У нас Президент контролирует правительство, правоохранительные органы, силовой блок и акимов. Гигантский административный ресурс по-прежнему сосредоточен в его руках. В то время, когда этот ресурс находился в руках правящей партии, это, безусловно, приносило ей дополнительные аппаратные политические очки. Теперь же Amanat больше не партия Президента. Самому Президенту теперь не нужно печься о партии во имя поддержания своего политического реноме... Эта партия просто одна из многих, с которой будет вести диалог Глава государства. Другим партиям, оппозиционным, будет легче теперь. Беспартийный Президент сможет принимать на равных инициативы как Amanat, так и любой другой партии, так как все они теперь равноудалены от него", - подчеркнул политолог.

Кроме того, Газиз Абишев высказался об усилении маслихатов на местах.

"Всегда, когда меняются нормы закона, меняется баланс сил. Маслихат и сейчас имеет право ставить перед Президентом вопрос отрешения акима от должности, выставляя вотум недоверия. Теперь же, если Президент в рамках озвученных предложений будет обязан предлагать маслихату две кандидатуры, у маслихата есть выбор между двумя кандидатами. Даже если один кандидат предпочтительнее для Президента, маслихат может проявить характер и выбрать другого. И при этом то, что акимы не будут руководить филиалами партии, получается, если там, где Amanat имеет большинство в маслихате, аким не будет иметь возможность давить на маслихат как на своих подчиненных по партийной линии. А если спикер маслихата будет руководить ячейкой правящей партии, то будет уравновешивающей фигурой", - добавил он.

Как отметил политический обозреватель, выход Президента из партии подтолкнет политический процесс и Amanat придется конкурировать со множеством партий.

"Сейчас в руководство "Народной партии" с большой историей пришел Ертысбаев - государственный деятель с большим именем. Вместе с ним в партию пришел экономист Рахим Ошакбаев. Они выдвинули пять простых тезисов, партия рассчитывает на довольно заметный результат. "Ак жол" занимает свою ячейку. Перуашев - известный и опытный политик.

Может добиться успеха в регистрации партия "Жер қорғаны" Мухтара Тайжана. Проект "Намыс" Санжара Бокаева, проект "Байтак" Олжаса Сулейменова и Азаматхана Амиртая. И, конечно, я не знаю, насколько успешным будет "Ел тірегі" Нуржана Альтаева и тем более ДПК Мамая. Но все же факт в том, что поле есть. И на нем Болат Абилов намерен создать свою партию. А это тоже опытный политик со связями в обеспеченных кругах, который может повести партию в каком-то направлении. О создании партии намекал Арман Шураев. Не знаю, насколько велика его поддержка, но он тоже может обострить борьбу хотя бы на уровне риторики", - отметил политолог.

Как отметил Абишев, по графику выборы в Мажилис должны пройти в середине 2025 года. При этом он не исключает, что они могут пройти досрочно.

Политолог Уразгали Сельтеев отметил, что выход Президента из партии был ожидаемым.

"Президент уже давно об этом заявил. Это было необходимо, чтобы открыть путь для многопартийной системы и создания открытой конкурентной политической среды. Понятно, что когда в Nur Otan был лидером Президент, это все равно создавало такие неравные шансы для других партий, даже если символическим образом у правящей партии было всегда преимущество. Теперь его не будет. Выйдя из партии, Президент уравнял всех.

По цепной реакции пойдет выход: покинут посты председатели филиалов и акимы всех уровней... Начнется создание новых партий, и действующие партии начнут перестраивать свою работу. И уже электорат совсем по-другому будет голосовать на всех выборах. Неважно, на выборах акимов районов или депутатов Мажилиса", - подчеркнул политолог.

"Теперь, я надеюсь, среди партий начнется конкурентная борьба за личности, за состав партийных списков, за тех, кого они будут выдвигать в акимы, в депутаты. Это очень важно - качество отбора этих людей. От этого будет зависеть электоральный успех", - добавил Уразгали Сельтеев.

Эксперт считает, что у Amanat сейчас единственный путь - искать действительно авторитетных, уважаемых лидеров мнений.

"Всем членам Amanat и в Мажилисе, и в маслихатах пора отключать внутренний цензор и по-хорошему начать поднимать проблемы, искать решения, вступать в дебаты и дискуссии", - подчеркнул политолог.

Как отметил Сельтеев, всего в стране пять действующих партий - Amanat, "Ак жол", "Народная партия", "Ауыл" и ОСДП.

Уразгали Сельтеев считает, что люди зачастую шли в партию Amanat, потому что она была президентской.

"Люди же туда шли именно потому, что она президентская. Люди всегда шли на лидера, на фигуру. У Nur Otan всегда фактором электоральных побед, успеха была фигура Президента. Некоторые голосовали только потому, что партия президентская. Теперь это не так.

Некоторые вступали в партию, чтобы строить политическую карьеру. Безусловно, были и принудительные моменты, когда бюджетников заставляли пачками вступать в партию. Об этом надо открыто говорить. Если сейчас ряды прочистить, думаю, серьезная встряска произойдет. Не развалится, но это не будет такой гегемон. Amanat сейчас опасно быть гегемоном", - отметил политолог.

Отметим, что ранее государственный секретарь Ерлан Карин поделился мнением, что решение Президента Касым-Жомарта Токаева о прекращении председательства и выходе из партии Amanat стало "наиболее громкой новостью". При этом он подчеркнул, что "Amanat по-прежнему останется ядром консолидации сторонников президентского курса реформ".

"Политическое обещание выполнено. Более того, в своем мартовском Послании Глава государства предложил закрепить в Конституции норму, что на период осуществления своих полномочий Президент страны не должен состоять в политической партии. Таким образом, Президент, не дожидаясь внесения изменений в Конституцию, начал практическую реализацию инициированных им политических реформ", - добавил он.