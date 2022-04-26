Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что покинул партию Amanat, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:akorda.kz

"С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю благодарность за то, что в ответственный момент доверили управление партией", - сказал Токаев на съезде партии.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным.

"Это моя позиция. Такой принцип создает равные возможности для всех сил, участвующих в выборах, в политической системе царит справедливость. Когда партия не зависит от исполнительной власти, доверие населения к ней укрепляется, авторитет повышается.

Сейчас организация имеет значительное преимущество в Мажилисе и маслихатах. Поэтому можно жестко контролировать работу правительства и акиматов. Думаю, что стратегический курс организации не изменится, если Президент выйдет из рядов партии. Очевидно, что Amanat остается организацией, занимающей особое место в политической жизни страны. Преемственность в политике сохраняется, и партия продолжает делать то, что делает на благо страны", - добавил Президент.

Новым председателем партии был избран спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Ранее Президент заявлял о дистанцировании Президента от деятельности любых партий и движений.

"Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan. Равноудаленный статус Главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ", - сказал он 28 января.