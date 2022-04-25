Ежегодный велопробег, посвященный 80-й годовщине отправки на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет 26 апреля. Эта акция пройдет впервые после 2019 года.

Фото из архива "НГ"

Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, с 11.00 до 13.00 будет перекрыт участок дороги по ул. Алтынсарина в границах ул. Гоголя и ул. Толстого.

Велопробег начнется в 10.00 в парке Победы, где состоится церемония возложения цветов к стеле 151-й стрелковой бригады (вход с пр. Назарбаева). Все желающие могут приходить к 9.30 к стеле со своим велосипедом. Далее участники поедут на городское кладбище, чтобы возложить цветы на могилу Героя Советского Союза Ильи Сьянова.

Завершится велопробег примерно в 12.00-13.00 возле городской школы детского творчества (ГШДТ), так как именно отсюда 26 апреля 1942 года бойцы уходили на фронт. Здесь пройдет митинг с участием ветеранов, почетных гостей города и выступлением духового оркестра.

151-я отдельная стрелковая бригада была сформирована в Костанайской области. Позже была переформирована в 150-ю стрелковую дивизию, бойцы которой водружали Знамя Победы над Рейхcтагом.

Фото из архива "НГ"