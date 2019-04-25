Дороги в связи с велопробегом перекроют в Костанае

Велопробег, посвященный 77-й годовщине отправки на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет 26 апреля. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

Фото из архива "НГ"

Отдел физической культуры и спорта акимата города Костаная приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

151-я отдельная стрелковая бригада была сформирована в Костанайской области. Позже она была переформированна в 150-ю стрелковую дивизию, бойцы которой водружали Знамя Победы над Рейхcтагом.