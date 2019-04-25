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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Насколько мне известно, это всё. Каждой Стране - своё колличество депутатов... :lol: :oops:
25.04.19 23:12
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: А потом из выбранных в своей стране и составят Европарламент? именно так. Разные даты выборов взяты с учётом традиций и других факторов отдельных стран. таноми52: Или ещё какие-то...
25.04.19 22:59
таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: В каждой стране ЕС, свой день... То есть, не одновременно во всём ЕС...А потом из выбранных в своей стране и составят Европарламент? Или ещё какие-то этапы этих выборов будут?
25.04.19 22:11
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: drakon, так ОСЕННИЕ или ВЕСЕННИЕ предстоят выборы? Весенние, с 23 по 26 мая. В каждой стране ЕС, свой день... :lol: :oops:
25.04.19 22:03
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: Более менее трезвый взгляд на ситуацию и её оценку. Этого же мнения и большинство здравомыслящего населения. Но под влиянием США почему то с 2008-го года, проводится совершенно...
25.04.19 21:55
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Дороги в связи с велопробегом перекроют в Костанае

25 апреля 2019, 18:57 |  ЖКХ

Велопробег, посвященный 77-й годовщине отправки на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет 26 апреля. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

Фото из архива "НГ"

 Отдел физической культуры и спорта акимата города Костаная приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

151-я отдельная стрелковая бригада была сформирована в Костанайской области. Позже она была переформированна в 150-ю стрелковую дивизию, бойцы которой водружали Знамя Победы над Рейхcтагом.
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Комментарии к новости
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§ Хозяин
Re: Дороги в связи с велопробегом перекроют в Костанае
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 25.04.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cо скольки и до скольки улицы перекроют? Где инфо?
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§ seroff
Re: Дороги в связи с велопробегом перекроют в Костанае
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 25.04.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мало того что дороги на ремонт позакрывали так ещё на целый день город перекроют,а как работать на авто по центру?
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