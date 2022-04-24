В конце октября прошлого года "НГ" опубликовала статью "На пути к новой жизни лежали старые грабли" - о состоянии дорожного полотна после ремонта на улице Горняков, которая разрезает Рудный пополам. Этой весной быстрорастворимый асфальт, который укладывали на деньги городского бюджета, полностью исчез с улицы.

Улица Горняков пересекает город поперек. Без асфальта

В мае прошлого года аким Рудного провел выездное совещание с коммунальщиками. Портал ИА Город в отчете об этой встрече сообщил, что ямочным ремонтом, привлекая подрядчиков, занимается ТОО «Рахат-2018». А также о том, что директор ТОО Сергей Бейферт пообещал создать выездную комиссию, пригласить активистов и общественников, чтобы проверить качество дорожных работ. Причем руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Данияр Сабитов добавил, что текущий ремонт не предусматривает технадзор, однако его качество контролирует независимая лаборатория.

Глубина ям на участке между улицами Ленина и Мира превышает 30 см

Любой неравнодушный читатель, может проехать сегодня на улицу Горняков и убедиться в «качестве дорожных работ» и контроле «независимой лаборатории». Хотелось бы знать, что это за лаборатория такая.

В конце января 2018 года агенство SPUTNIK поделилось с нами новостью, о том, что в Казахстане разрабатывается проект «Карта общественного контроля», который позволит гражданам самостоятельно контролировать ход строительства дорог. В сентябре 2019 Интерактивную карту общественного контроля запустили в Алматы, сообщило Информбюро.

Общежитие ССГПО и асфальт возле него

- На карту нанесены государственные предприятия, медицинские учреждения, объекты образования, дороги, то есть любые инфраструктурные объекты, на которые выделены бюджетные средства. Любой желающий может кликнуть на объект и оставить свои замечания. Например, человек недоволен качеством ремонта или строительства, – пояснял тогда первый заместитель руководителя департамента РК по противодействию коррупции по Алматы Данияр ТАУМУРАТ.

Я не знаю, есть ли признаки коррупционного преступления при произведении ремонтных работ по улице Горняков или просто так сложились обстоятельства. Но асфальта на этой улице точно нет. После дождя, когда ямы скрыты под водой, возникает высокий риск аварийных ситуаций и повреждения автомобилей. Да что говорить - даже если пройти по улице пешком, можно переломать ноги.

Есть такой межгосударственный стандарт ЕАЭС ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию». Казахстан ратифицировал этот документ. Так вот, интересно почитать в нем о том, что отдельная яма или пролом не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. Общая площадь не более 0.09 кв. м. Или о том, что колея на дороге допустима, но не глубже 4 см, а волновой сдвиг («стиральная доска») - не более 5 см. Или о том, что ликвидировать ямы, не вписывающиеся в нормативы, дорожники обязаны в срок до 12 дней, в зависимости от категории дороги.

Узкая полоска, по которой еще можно объехать яму по направлению к ул. Парковой

Кроме того, в стандарте отмечены и люки на проезжей части. Отсутствие крышек или замена разбитых крышек должны устраняться в течение суток. А торчащие или заглублённые крышки дорожники обязаны выровнять с общей поверхностью в течение двух дней.

Тем, кто живет, ездит или ходит по улице Горняков, наверное, смешно будет читать требования этих стандартов. Асфальт уплыл вместе со снегом. А торчащие люки торчали изначально. Видимо, как замена лежачему полицейскому, чтобы не гоняли лихие водители. Смеются, наверное, и руководители акимата. Смеется ТОО «Рахат–2018», смеется над стандартами и «независимая лаборатория».

Улица Горняков, весна 2022 года

И только народ молчит, потому что свыкся уже. Потому что некуда жаловаться. Потому что на жалобы будет высказана «озабоченность» и обещание направить «претензионные письма» и потребовать «устранить последствия за свой счет». Да только вот нет от этих писем, этой озабоченности, интервью акимов и их замов никакого проку. Есть только вечные дыры в асфальте на улице Горняков. И что мы будем с этим делать?

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