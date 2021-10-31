Сначала немного цифр. 15 июня 2020 года в соцсетях Рудного сообщили о том, что на ремонт дорог в городе выделено более 1 млрд тенге и запланировано охватить около 500 тысяч кв. м дорожного полотна текущим ремонтом. Остальное - средним.

Улица Горняков напротив общежития ССГПО. Асфальт здесь уложили полтора месяца назад

Заместитель акима Рудного по коммунальным вопросам Ануар ЕСКАТОВ бодро отчитывался об этом так:

- Мы проводим работы в 6 микрорайоне, где частный сектор, прилегающие участки к перекрестку 50 лет Октября и Сандригайло, также в 8 микрорайоне и в 11-м микрорайоне. В 6 микрорайоне Рудного уже уложено около 25 тыс. кв. м асфальта. Завершен средний ремонт улицы Горняков – от Парковой до Строительной. Сейчас проводятся дорожные работы по улице Дзержинского – от ул. Горняков до ул. 40 лет Октября. Планируется отремонтировать улицу Строительная в границах от улицы Пушкина до 40 лет Октября. В 6 микрорайоне асфальт укладывает ТОО "ВАН", там объем 700 миллионов тенге, ТОО "Аяз Холдинг" отвечает за улицы Горняков, Дзержинского, Марите, у них объем в 500 млн тенге.

Дело сделали. Бюджет освоили.

Но уже в мае 2021 года аким Рудного во дворе дома № 12 в районе автовокзала проводит выездное рабочее совещание, на котором отмечает - от горожан поступает масса жалоб на то, что уложенный в прошлом году асфальт растаял вместе со снегом. Ругает ТОО "Аяз холдинг" и ТОО "ВАН", и заверяет что подрядчики обязуются исправить брак, ведь они дают гарантии на свою работу в течение трех лет.

Выше был упомянут участок дороги по улице Горняков. Он не попал под «программу восстановления» этих ТОО и заботу о нем возложили на ТОО "Рахат-2018".

"Его руководитель Сергей Бейферт пообещал создать отдельно выездную комиссию, пригласить активистов и общественников, проверить качество дорожных работ. А Данияр Сабитов (руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного - "НГ") добавил, что текущий ремонт не предусматривает технадзор, однако его качество контролирует независимая лаборатория", - пишет в своем паблике по поводу этой ситуации журналист портала ИА "Город" Ирина СТАРИКОВА.

Само ли ТОО "Рахат-2018" укладывало асфальт по ул. Горняков или привлекало подрядчиков – утверждать трудно. Но зрелище было еще то. Несколько мужчин лопатами с тракторного прицепа раскидывали асфальт и затем утрамбовывали ногами. Новейшие технологии. Вспоминаются слова известного российского политика: "Никогда такого не было, и вот опять".

Летом 2021 года в городе не было ни одной грозы или сколь-нибудь серьёзного дождя. И во многом именно благодаря этому асфальт на улице Горняков продержался до середины осени. Но как только пролились октябрьские дожди, асфальт поплыл, точно так же, как это было и прошлой весной, и прошлой осенью, и так год за годом. Выделяются миллиарды, затем миллионы на восстановление, затем миллионы на текущий ремонт без технадзора. Никто никого не проверяет, не наказывает. И ничего не меняется. Тема о дорожных работах - такая же гиблая, как и тема о ритуальных услугах. Гиблая и бесперспективная. Но однажды всё же последняя капля переполнит чашу терпения горожан.

Ожидаем, что уже этой осенью улица Горняков уйдет под снег без асфальта. Впрочем, как и всегда. Меняются руководители, меняются технологии, меняются подрядчики – вот только состояние дорог в городе не меняется. Стабильность как она есть. И сколько бы люди ни выражали озабоченность, раздражение или даже гнев, эта дорога так и останется «дорогой плача». Так мне ее представил мой друг в далеком 2004 году, когда я только переехал в Рудный. Я спросил: "Почему она так называется?" Он ответил: "Водители, когда едут по этой дороге, проливают слёзы, а их слёзы размывают асфальт. Чем больше они плачут – тем глубже тут ямы".

Вы тоже согласны с моим другом, что причиной недержания асфальта на улице Горняков являются слёзы водителей? Может быть, стоит разработать систему штрафов по отношению к ним?

Кто же и с кого спросит в этот раз за состояние асфальтового покрытия на улице Горняков в городе горняков?

Вместе изменим жизнь к лучшему!

Автор - гражданский журналист "НГ"

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