Презентация с участием экспертов и представителей НПО, специализирующихся в сфере горнодобывающей отрасли, прошла в Алматы 12 апреля, участники общались в формате Zoom-конференции.

В КРЦ «Горняк» несколько ресторанов и кафе. Но в ССГПО считают, что потраченные на его ремонт 237,8 млн тенге можно считать социальными тратами / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

В обсуждении приняли участие директор общественного фонда Zertteu Research Institute Шолпан АЙТЕНОВА, программный директор НПО «Эхо» Мария ЛОБАЧЕВА, журналисты из добывающих регионов и представители общественности. Акимат Костанайской области, у которого мы надеялись получить ответы на многие вопросы, сначала подтвердил свое участие, но в итоге на связь так и не вышел.

Шолпан Айтенова (слева): «Хорошо, что журналисты из разных регионов подхватили эту тему» / Фото Zertteu Research Institute

- Добывающие компании, согласно закону, должны делать вклад в те регионы, в которых работают, - отметила на презентации Шолпан Айтенова. - Для этого и существуют социальные инвестиции. В рамках проекта «Прозрачность социальных инвестиций» мы рассказывали, где есть полезная информация об этих инвестициях, на что они на самом деле тратятся. Хорошо, что журналисты из разных добывающих регионов подхватили эту тему и она широко распространилась.

Айтенова подчеркнула, что цель проекта - не противостояние с акиматами добывающих областей, а диалог.

Мария Лобачева заявила, что траты в рамках СИП абсолютно непрозрачны / Скриншот Zoom-конференции



- Социально-инфраструктурные проекты сильно просели в части прозрачности, - добавила Мария Лобачева. - По факту горнодобывающие компании выделяют деньги и очень большие, но тратятся они абсолютно непрозрачно. По большей части по договоренности с акиматами областей и через непонятные фонды.

В последнем мартовском номере «НГ» опубликовала статью «Бешеные траты по собственному желанию?» - о том, как главный недропользователь Костанайской области АО «ССГПО» тратит деньги в рамках социально-инфраструктурных проектов (СИП). Тех самых проектов, которые должны направляться на нивелирование вредных выбросов рудненского комбината и создавать для жителей более-менее благоприятную обстановку. Прежде всего, для жителей Рудного, так как они больше всех испытывают на себе крайне негативное влияние действий горнодобытчика. Как минимум это должны быть крупные социальные проекты по посадке деревьев, разбивке скверов и парков, как максимум - по созданию больших рекреационных зон, баз отдыха, санаториев. На что в реальности тратятся эти деньги?

В статье мы ответили на этот вопрос: на строительство здания «Жастар сарайы» в Костанае (2 млрд тенге), на дорожно-тропиночную сеть в Нур-Султане (386 млн тенге). В общем, на то, что не имеет никакого отношения к Рудному. Отметим, что в статье расходов в рамках СИП моногород тоже был: большие суммы ушли... на капитальный ремонт рудненского комплексно-ресторанного центра «Горняк» и качарского центра досуга в Качаре, принадлежащих ССГПО. Что тоже вызывает закономерные вопросы.

Впрочем, в качестве компенсации вреда, по словам президента АО «ССГПО» Валерия ГРИНЕНКО, в окрестностях Рудного высадили 24,6 млн деревьев. Последнее утверждение сильно удивило общественников моногорода, которые уже приступили к их подсчетам.

- Где эти джунгли вокруг Рудного? - возмутился активист Максим ФРОЛОВ. - Во-первых, в эту цифру включили лесхозы, которые были посажены явно не за счет средств комбината. Во-вторых, столько деревьев явно нет. Будем их считать и доказывать, что это не так. И в-третьих, одно дело, сколько высадили, другое - сколько прижилось.

Все эти вопросы «НГ» адресовала президенту АО «ССГПО». Ответ пришел как раз накануне алматинской презентации, но ситуацию мало прояснил.

- Для уточнения запрашиваемой вами информации касательно посадки лесных культур в связи с тем, что это не входит в нашу компетенцию, мы направили запрос в управление природных ресурсов, - сообщил Гриненко. - Управлением природных ресурсов пояснено, что «за период 2016-2021 годов на территории государственного лесного фонда площадью 3 900 гектаров было высеяно 24,6 млн штук сеянцев сосны». Далее указывается: «Для того чтобы сеянцы стали деревьями, необходимо определенное время. Кроме того, посадка сеянцев сосны - менее дорогостоящее мероприятие в сравнении, например, с саженцами. Так, при посадке саженцев сосны обыкновенной по стоимости 2 500 тенге за штуку в количестве 24,6 млн штук сумма затрат возросла бы до 65,1 млрд тенге».

Похоже, деньги в рамках СИП не согласовываются ни с кем, кроме акимов / Скриншот Zoom-конференции

В общем, комбинат переложил всю ответственность за высаженные и, возможно, неприжившиеся деревья на управление природных ресурсов. Логика примерно такая: мы даем деньги на конкретное количество сеянцев, а дальше их судьба нас не касается. Вот только отчитываться о них в рамках СИП комбинат не забывает, выдавая желаемое за действительное.

По поводу ремонта собственных КРЦ и досугового центра в АО «ССГПО» ответили, что два этих заведения «работают для всех жителей данных населенных пунктов».

- Досуг в нем проводит большое количество рудничан, в том числе несотрудники предприятия и дети, - уточнил Валерий Гриненко. - КРЦ «Горняк» не является только ресторанным комплексом, в нем расположены кинотеатр и коворкинг-центр.

Ответ почти в стиле известного мема: это вам не ресторанный комплекс. Там есть коворгинг-центр и кинотеатр (кстати, не детский), а потому, судя по железной логике руководства комбината, средства тратятся на социалку. Про то, что в здании несколько ресторанов, кафе, боулинг и другие развлечения, - ни слова. И вообще, речь-то шла о том, что за счет СИП АО «ССГПО» должно закрывать нужды не своего ресторанного комплекса, а рудничан.

На вопрос о том, что миллиардные суммы ушли на объекты в Костанае и Нур-Султане, Гриненко ответил: «По всем остальным вопросам нами ранее был предоставлен подробный ответ в ваш адрес». В редакции действительно есть три ответа на официальных бланках ССГПО, однако ни в одном из них нет ни строчки об обоснованности трат комбината за пределами костанайского региона.

Ответы президента ССГПО лишний раз подтвердили выводы экспертов во время алматинской презентации - деньги в рамках СИП тратятся на «хотелки» добывающих компаний и акиматов, а вовсе не на нужды населения.