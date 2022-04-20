Размеры выплат, предложенные облздравом, единогласно одобрили депутаты областного маслихата. Сессия прошла сегодня, 20 апреля.

5 млн тенге полагаются тем специалистам, которые будут работать в медицинских учреждениях на селе, 3,5 млн тенге - докторам, которые распределились в городские больницы и поликлиники.

По словам руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Рустема АЙТБАЕВА, дефицит кадров врачебных специальностей составляет 358 человек, в 2021 году в регион прибыл 101 врач. Уже в этом году сотрудники управления и главные врачи медицинских организаций побывали в четырех медицинских вузах страны, агитируя выпускников ехать в Костанайскую область.

Подъемные - один из самых популярных инструментов повышения социальной привлекательности региона. Суммы финансовой поддержки власти увеличивают. На такой же сессии в сентябре 2021 года выплаты вновь прибывшим были утверждены в размере 1,5 млн тенге для городов и 2 млн тенге для села.

Отвечая на вопросы депутатов, Айтбаев пояснил, что выплаты эти нецелевые, то есть расходовать их получатель может по своему усмотрению. Получивший подъемные специалист имеет право менять место работы внутри области, но за регионом по договору закрепляется на 5 лет.