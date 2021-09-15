Сегодня, 15 сентября, прошла внеочередная сессия Костанайского областного маслихата. Один из вопросов повестки дня был связан с мерами, снижающими дефицит медицинских работников в регионе.

Фото из архива "НГ"

- Сегодня у нас трудится 14 857 медработников, вакансий - 308, из них 97 - в сельском здравоохранении, - доложил и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ. - Принимаются меры к снижению дефицита кадров: привлекаются опытные специалисты из других регионов, приезжают выпускники, с 2018 года 100 студентов в медицинских вузах страны учатся, получая стипендию от области и имея обязательства отработать затем в регионе 5 лет. Мы просим для приезжающих специалистов увеличить сумму подъемных. До 1,5 млн тенге для тех, кто приезжает работать в города, и до 2 млн тенге - для села.

Депутаты поддержали просьбу управления единогласно, их в сессии участвовало 27 из 33-х.

Прежние суммы подъемных были на полмиллиона меньше: 1 млн для города и 1,5 млн тенге для села.