Дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Чингиза Кенжалы совет по этике департамента по делам госслужбы рассмотрел 15 апреля.

Фото из архива "НГ"

Как сообщили на заседании совета, вечером 5 марта сотрудники полиции остановили автомобиль Hyundai Tucson за нарушение п. 8.6 ПДД РК (маневрирование). За рулем находился Кенжалы. В ходе проверки документов водитель сообщил об их отсутствии, при этом от него исходил крепкий запах алкоголя. Его направили в наркодиспансер на освидетельствование.

Только через месяц - 7 апреля - полиция составила протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, наказание - административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет), дело направили в суд. Назвали и причину длительного принятия решения - не могли установить местонахождение Чингиза Кенжалы.

17 апреля гражданский активист Николай ГИНЬЯТОВ на странице НПО Костанайской области в «Одноклассниках» поделился своим мнением о решении совета по этике:

- Почему 5 марта Чингиза Кенжалы остановили и отпустили, а не как положено - немедленно не составили протокол, не задержали и не доставили в суд - непонятно. Интересно также, сколько таких пьяных чиновников за рулем у нас ловят на дорогах, в отношении которых незамедлительно материалы не оформляют, а отпускают и ждут - рассосётся ли ситуация или же нет? Данная ситуация наглядно демонстрирует то, что у нас перед законом как-то не все равны, кто-то, как всегда, равнее. К примеру, полиция не составила протокол в отношении Кенжалы, как положено, незамедлительно, после обнаружения правонарушения и проведения освидетельствования 5 марта, отпустила его, более месяца якобы искала. Как вопрос в отношении этого чиновника антикор направил на рассмотрение совета по этике, решили всё-таки составить протокол, отправили в суд - так сказать от безвыходности.

Гиньятов спрашивает: как оформлялось доставление Кенжалы на освидетельствование согласно статьей 786 КоАП, каким образом производилось и производилось ли отстранение Кенжалы от управления ТС в связи с освидетельствованием, помещался ли автомобиль на штрафстоянку.

В пресс-службе областного суда "НГ" сообщили, что слушание дела в отношении Чингиза Кенжалы назначали уже трижды: 8-го, 13-го и 18 апреля, но каждый раз он не являлся. И сегодня в связи с неявкой Кенжалы на процесс по неизвестным причинам суд возвратил административное дело в ДП Костанайской области с вынесением определения о принудительном приводе. Как только полицейские доставят Чингиза Кенжалы в здание суда, его дело будет рассмотрено.

- Когда водителя остановили, повезли на освидетельствование в наркологию - пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Там он потребовал глубокий анализ крови. В этом случае протокол не составляется без результатов экспертизы. Поэтому до этого момента он был отпущен. Затем Кенжалы не явился для составления протокола, который был составлен без его участия в присутствии понятых. Материалы административного производства были направлены в суд. Автомобиль государственный и был передан ответственному лицу под расписку.

Однако Гиньятова объяснение полиции не устроило.

- Врач-нарколог сразу пишет акт освидетельствования в этот момент и в акте указывает заключение: трезв водитель или пьян, а если второе, то какая степень опьянения. И акт освидетельствования выдаётся полиции, - поясняет активист. - А анализы мочи и крови, если требуют, то они уже потом прилагаются к акту. Есть же правила освидетельствования. Какой-то бред: мы заключение наркологии во внимание пока не берём, и отпускаем водителя, пока не будет более глубокий анализ крови.

И еще один вопрос интересует Гиньятова:

- Да и, собственно, как совет по этике рекомендовал уволить Кенжалы за управление авто в пьяном виде, когда его вина судом даже еще и не установлена?

«НГ» обратилась за комментарием в департамент по делам госслужбы.

Фото Андрея СКИБЫ