Дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Чингиза Кенжалы совет по этике департамента по делам госслужбы рассмотрел 15 апреля.

Читателям «НГ» Кенжалы знаком по предложению о перерасчете тарифа на воду в сельской местности, которое обсуждал областной общественный совет в ноябре 2021 года.

- 25 марта в департамент поступило письмо из антикоррупционной службы, в котором сообщалось об использовании им служебного автомобиля в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил совету по этике главный специалист департамента по делам госслужбы Батырхан УСПАНОВ. - Установлено, что 5 марта, в 21:57, сотрудники полиции остановили автомобиль Hyundai Tucson за нарушение п. 8.6 ПДД РК (маневрирование). В ходе проверки документов водитель сообщил об их отсутствии, при этом от него исходил крепкий запах алкоголя. Его направили в наркодиспансер на освидетельствование.

Глубокий анализ крови показал, что Кенжалы находился в алкогольном опьянении легкой степени.

- 7 апреля полицией составлен протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. наказание - административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет), дело направлено в суд, - пояснил Успанов. - Причина длительного принятия решения в составлении протокола в отношении Кенжалы в том, что не могли найти его местонахождение.

Как сообщили в управлении энергетики, Кенжалы 5 марта к сверхурочным работам не привлекался, с 9 марта находился в ежегодном трудовом отпуске, с 14 марта по настоящее время на работе отсутствует. Причину спикер не знает, известно только, что на больничный Кенжалы не уходил.

- В действиях Чингиза Кенжалы явно видны признаки нарушения законодательства о госслужбе и Этического кодекса, - резюмировал Батырхан Успанов. - В должности заместителя руководителя управления работает с 16 марта 2020 года, стаж госслужбы больше 10 лет, на руководящих должностях более 6 лет. Действующих дисциплинарных взысканий не имеет, характеризуется руководством положительно.

Офицер по особо важным делам департамента СБ Агентства по противодействию коррупции РК Оркен РАХМАНОВ обратился к руководителю управления энергетики и ЖКХ:

- В ходе проведения проверки установлено, что 5 марта Кенжалы выехал с работы. Мы хотели бы получить комментарий руководства.

- Мы рассматриваем только дисциплинарное дело заместителя управления, - заметил председатель совета по этике, руководитель департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Если у вас есть вопросы, можно направить письмо руководству.

Самого Чингиза Кенжалы на заседании Совета не было. Искендиров спросил, что остальные члены совета думают об этом деле.

- Я думаю, что здесь все очевидно, - прокомментировал руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Серикжан МЫРЗАЛЫ. - Сотрудник характеризовался положительно, а такие ребята нам нужны. Очень жаль, что так получилось.

Асхат Искендиров спросил, кто будет голосовать за увольнение с должности Чингиза Кенжалы за нарушение Этического кодекса. Это предложение поддержали единогласно.

Фото Андрея СКИБЫ