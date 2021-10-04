Обсуждение прошло в формате онлайн сегодня, 4 октября, в нем приняли участие 16 членов из 25 членов областного общественного совета. Трансляцию вели на сайте облмаслихата, депутаты которого также принимали участие в видеоконференции.

Рассматривали вопрос об утверждении размера платы за 1 кубометр питьевой воды в районах Костанайской области, который планируют установить приаерно 15-20 ноября.

- Чтобы дальше продолжить субсидирование, мы хотим сделать перерасчет с 16 сентября, так как мы уже отработали с органами юстиции, - пояснил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Чингиз КЕНЖАЛЫ. - И если нам общественный совет разрешит, предприятия сделают перерасчет стоимости с этого времени и возместят населению расходы, которые они понесли.

Он предложил по возможности оставить плату за питьевую воду в поселках такой же, какой она была до 16 августа. Тем более, что средства на субсидирование в областном бюджете есть - 1 млрд 188 млн тенге.

Кенжалы пояснил, почему сложилась такая ситуация. 25 января по иницативе депутатов Парламента в Водный кодекс РК внесли изменения - были разграничены полномочия по субсидированию водоснабжения между центральными и местными исполнительными и представительными органами.

- Премьер-министр поручил центральным госорганам внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, в том числе и в "Правила субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» в сельских населенных пунктах", - сообщил Кенжалы. - С 16 августа правила были изложены в новой редакции и введены в действие. Теперь ранее утвержденная плата за воду - 30 тенге с приборами учета и 40 тенге без них - утратила свою силу.

Новая методика расчета платы за воду была утверждена министерством 27 августа и введена в действие с 17 сентября.

- Сегодня нет утвержденного размера платы за питьевую воду как на областном уровне, так и на республиканском, - отметил Кенжалы. - То есть, теперь все регионы не могут субсидировать свои предприятия и выставляют счета населения по стоимости без субсидирования.

Самый высокий тариф на воду сейчас в Житикаринском районе - 1 891 тенге за 1 куб. м. Заместитель акима Житикаринского района Радик ИСКАЛИЕВ сообщил, что для поддержки жителей пяти населенных пунктов субсидировались услуги по подаче питьевой воды для 942 человек, на эти цели было выделено 30 млн 530 тыс тенге.

- Население не согласно платить по новому тарифу, так как это неподъемно для них, а предприятия уже сейчас несут большие убытки, - пояснил Искалиев. - Для выхода из тяжелой ситуации предлагаем утвердить плату для населения на ранее действующем уровне.

Общественный совет принял к сведению предложения и единогласно проголосовал за предложение о субсидировании платы за питьевую воду.

После согласования с министерством юстиции (в течение 10 рабочих дней) и заключения экспертизы антикоррупционной службы проект решения вынесут на сессию областного маслихата.