В Костанае после двухлетнего перерыва снова проведут общегородские субботники. К санитарной очистке города привлекают работников организаций и предприятий всех форм собственности. Правильно ли это? Да. Весной нужно всем вместе привести город в порядок, чтобы потом жить в чистоте.

Да. Субботники - это традиция, которая воспитывает бережное отношение к городу.

Нет. Очищать улицы и скверы должны коммунальщики на средства городского бюджета.

Нет. Субботники при капитализме - это нонсенс. Привлекать к ним бизнес незаконно.

