Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Zakon.kz
15 апреля 2022, 15:35 | Общество
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана о присвоении Международному аэропорту «Костанай» имя Ахмета Байтурсынова, сообщает Zakon.kz.
Фото из архива "НГ"
"Присвоить акционерному обществу «Международный аэропорт «Костанай» имя Ахмета Байтұрсынұлы", – говорится в документе.
Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 29 апреля.
Ахмет Байтұрсынұлы — казахский общественный и политический деятель, член партии Алаш, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик. В Казахстане почитается как «Ұлт ұстазы».
Байтурсынулы был блестящим литератором, педагогом.
Ранее аэропорт Уральска переименовали в честь Маншук Маметовой, аэропорт Актобе – в честь Алии Молдагуловой, аэропорт Атырау – в честь Хиуаз Доспановой.
14 марта инициативу присвоить имя Ахмета Байтурсынова аэропорту Костаная единогласно поддержали депутаты Костанайского областного маслихата.
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