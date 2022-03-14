Решение согласовал маслихат Костанайской области. Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия.

Фото из архива "НГ"

- На рассмотрение в областную ономастическую комиссию поступило инициативное предложение о присвоении АО "Международный аэропорт Костанай" имени Ахмета Байтурсынова, - сообщил Калмаков. - С инициативой выступил трудовой коллектив и члены профсоюза аэропорта. Этот вопрос был рассмотрен на собрании трудового коллектива 4 февраля, где все 128 человек единогласно поддержали инициативу. По закону для рассмотрения предложения на заседании республиканской ономастической комиссии при правительстве РК необходимо рассмотреть данный вопрос на совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата.

Калмаков привел краткую биографию Ахмета Байтурсынова.

- Хочу отметить, что в этом году юбилей Байтурсынова отмечается во всех странах-членах ЮНЕСКО. В Костанае 28 февраля дан старт юбилейным мероприятиям, - сказал руководитель управления культуры. - Местные исполнительные органы реализуют план мероприятий, посвящённый этой дате. Уважаемые депутаты, прошу поддержать это предложение.

Отвечая на вопросы депутатов, Калмаков добавил, что присвоение аэропорту имени известной личности не единичный случай в Казахстане. В качестве примера он привёл международный аэропорт в Семее, который носит имя Абая Кунанбаева, и аэропорт Уральска, которому в октябре 2021 года предложили присвоить имя Маншук Маметовой.

- Наверное, приятно, что мы будем праздновать 150-летний юбилей нашего земляка, - сказал секретарь областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ. - Инициативу трудового коллектива аэропорта, я думаю, не только депутаты, но и всё население Костанайской области поддержит.

Депутаты единогласно поддержали инициативу присвоить имя Ахмета Байтурсынова аэропорту Костаная.