В Казахстане не будет военного парада в День Победы
В Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях. Отдельный блок составят мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.
Всего министерством запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны.
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