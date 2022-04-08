В палату предпринимателей Костанайской области обратилось ТОО «Вершина» - подрядчик, который находится в состоянии затяжного судебного разбирательства с заказчиком. Строители считают свои права нарушенными и просят содействия в разрешении конфликта.

Фото из архива "НГ"

Больница должна была начать работу после капитального ремонта еще в феврале 2021 года. Однако подрядчик и заказчик судятся, объект не завершен, врачи и пациенты второй год «квартируют» в другом лечебном учреждении.

- Резонанс у всего этого ужасный, - сказал в начале обсуждения глава Ассоциации строителей Костанайской области Игорь КИМ.

Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ, представляющий ТОО «Вершина» в судебных процессах, в очередной раз перечислил аргументы подрядчика, главный из которых - проект на проведение капитального ремонта нуждается из-за множества ошибок в корректировке, что признает и госархстройконтроль. Но заказчик корректировать не собирается. ТОО, что могло, то в оперативном порядке старалось решить, недаром большая часть из 1,2 млрд тенге, отпущенных на ремонт, освоена. Но всему есть предел, к тому же договорные отношения с ТОО заказчик разорвал, судебное разбирательство приостановлено - идет экспертиза, на объекте давно работает ревизионная комиссия, пытаются разобраться в ситуации депутаты областного маслихата. Но никаких компромиссов, взаимоприемлемых решений до сих пор не предложено.

Вторая сторона свою позицию не аргументировала, на заседание в палату предпринимателей представители управления здравоохранения не пришли.

Участники встречи договорились встретиться еще раз, собрав все-таки и представителей госорганов.