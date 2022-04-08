Процесс по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области Айгуль МАМАНОВОЙ завершился сегодня, 8 апреля в суде № 2 Костаная.

По версии обвинения, Маманова собирала деньги на поздравления ветеранов МВД, покупку сувениров, похороны сотрудников, причем часть забирала себе. Подсудимая вину не признала.



- Маманова, содержащаяся под стражей с 4 мая 2021 года, обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пп. 3 ч. 4 ст. 362 УК РК (превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям), - зачитал приговор судья Еримхан КАДЫРБАЕВ. - Суд приговорил - Айгуль Маманову признать невиновной и оправдать за отсутствием в ее действиях состава уголовного правонарушения. Меру пресечения в отношении Мамановой в виде содержания под стражей отменить и немедленно освободить ее из-под стражи в зале судебного заседания.

Маманову освободили из-под стражи. Женщина плакала, у нее подкашивались ноги, она села на скамейку возле своего адвоката.

Вопросов по приговору у сторон не было. Судья пояснил, почему вынес такое решение:

- По мнению суда, в ходе исследования доказательств по делу показания Мамановой нашли свои подтверждения. Также, по мнению суда, нашли подтверждение доводы, изложенные ею в свою защиту, и ее защитника. Суд считает, что в ее действиях отсутствует состав уголовного правонарушения предусмотренного п.п. 3 ч. 4 ст. 362 УК РК.

В прениях, которые прошли 24 марта, государственный обвинитель Дюсен ШАКИРОВ заявил, что вина Мамановой полностью доказана.

- Подсудимая пыталась доказать, что часть денег занимала, остальные суммы собирались добровольно, - отмечал он. - Маманова собирала деньги на изготовление грамот, вымпелов, на имиджиевые программы. Ее выводы о добровольности сборов опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей. Маманова незаконно собирала с подчиненных суммы в размере 27 000, 65 000, 105 000 тенге. В 2021 году она была назначена на должность заместителя начальника следственного управления и была лицом, приближенным к начальству. Боясь последствий, сотрудники были вынуждены передавать Мамановой требуемые ею суммы. Все потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму 1 млн 200 150 тенге. Ущерб Мамановой возмещен в полном объеме.

Адвокат подсудимой Олег ШЕМЕЛИН пояснял в прениях, что все сборы совершались на добровольной основе, причем с ведома начальника Мамановой - Арыстанова.

- Он не отрицал этого в суде и не побоялся сказать, что знал об этих добровольных сборах, - убеждал суд Шемелин. - Деньги собирались на покупку книги Назарбаева, комментарий к УПК, на посещение ветеранов МВД, покупку им сувениров, фруктов. Не секрет, что сотрудники МВД регулярно перечисляют однодневный заработок на расходы, не предусмотренные бюджетом: похороны сотрудников, чествование ветеранов. И это не считается преступлением. Кроме того, все деньги, которые собирала Маманова, дошли до адресатов, что подтвердили в суде свидетели, и это только повысило имидж полиции. Считаю, что в действиях моей подзащитной нет состава преступления, ее вина не доказана. В связи с чем прошу Маманову оправдать и предоставить право на реабилитацию.



Фото Ксении РЕБИК