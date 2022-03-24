Уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области Айгуль МАМАНОВОЙ подходит к концу. Сегодня, 24 марта, по этому делу начались прения. По данным обвинения, Маманова собирала деньги на поздравления ветеранов МВД, покупку сувениров, похороны сотрудников, часть забирала себе. Подсудимая свою вину не признала.

Адвокат подсудимой Олег Шемелин (за трибуной) попросил ее оправдать

Маманову обвиняют в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 362 ч. 4 п. 3 УК РК (превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям). Государственный обвинитель Дюсен ШАКИРОВ сообщил в прениях, что вина Мамановой полностью доказана.

- Подсудимая пыталась доказать, что часть денег занимала, остальные суммы собирались добровольно, - заявил Шакиров. - Маманова собирала деньги на изготовление грамот, вымпелов, на имиджиевые программы. Ее выводы о добровольности сборов опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей. Маманова незаконно собирала с подчиненных суммы в размере 27 000, 65 000, 105 000 тенге. В 2021 году была назначена на должность заместителя начальника следственного управления и была лицом, приближенным к начальству. Боясь последствий, сотрудники были вынуждены передавать Мамановой требуемые ею суммы. Все потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму 1 млн 200 150 тенге. Ущерб Мамановой возмещен в полном объеме.

Прокурор напомнил, что согласно негласным следственным действиям (НСД) , Маманова в переписке по WhatsApp использовала завуалированные фразы. «Зайди ко мне на 10, на 15, на 30 минут», что означало: «занеси 10, 15, 30 тысяч тенге». Речи о сборах на подарки детским домам, чествование ветеранов МВД, похороны сотрудников в переписке не велось. В связи с тем, что подсудимая характеризуется положительно и полностью возместила ущерб прокурор попросил для нее 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения). Он также попросил лишить Маманову специального звания полковник полиции и права занимать должности на госслужбе, в национальном банке.

Айгуль Маманова выступала со слезами на глазах. Она еще раз сообщила, что вину не признает.

- Я собирала деньги только добровольно, а не за покровительство по службе, как утверждает обвинение, - заявила Маманова. - Это ничем не подтверждается: ни одной перепиской, ни одним разговором и проведенными негласными следственными действиями не доказано. Никаких корыстных целей я не преследовала. Это обычные сборы на похороны, рождение детей, но мои коллеги начали давать показания против меня. Уголовное дело полностью сфальсифицировано, дело расследовали необъективно.

Адвокат подсудимой Олег ШЕМЕЛИН сообщил, что все сборы совершались на добровольной основе, причем с ведома начальника Мамановой — Арыстанова.

- Он не отрицал этого в суде и не побоялся сказать, что он знал об этих добровольных сборах, - убеждал суд Шемелин. - Деньги собирались на покупку книги Назарбаева, комментарий к УПК, на посещение ветеранов МВД, покупку им сувениров, фруктов. Не секрет, что сотрудники МВД регулярно перечисляют однодневный заработок на расходы, не предусмотренные бюджетом: похороны сотрудников, чествование ветеранов и это не считается преступлением. Кроме того, все деньги, которые собирала Маманова дошли до адресатов, что подтвердили в суде свидетели, и это только повысило имидж полиции. Считаю, что в действиях моей подзащитной нет состава преступления, ее вина не доказана. В связи с чем прошу Маманову оправдать и предоставить право на реабилитацию.

С последним словом подсудимая выступил на следующей неделе, 29 марта. Дату приговора по этому делу пока не назначили.

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