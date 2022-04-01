Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ провел 31 марта отчетную встречу по итогам своей работы в 2021 году. Корреспондент "НГ" задал градоначальнику несколько вопросов.

В частности, о судьбе цементного завода. Его строили около 6 лет, запустили производство в 2018 году, потратив около 18 млрд тенге, часть которых взяты в займ у ДБ АО "Сбербанк России". Но с октября 2020 года завод перестал выпускать продукцию.

Фото из архива "НГ"

- Что произошло с долгами и где сейчас работники? И самое главное - увидим ли мы когда-нибудь вновь продукцию рудненского цементного завода?





- Спасибо за вопрос, он актуальный, - ответил заместитель акима Рудного по экономическим вопросам Денис ПЕТРУХНО. - Завод был у нас в планах с 2008 года. В 2018 году его запустили и очень хорошо его продукция расходилась и по Казахстану, и по другим странам. В 2021 году был разработан план реабилитации. Он утверждён на 5 лет. На данный момент на предприятии есть работники в количестве 138 человек. Прорабатывается вопрос запуска данного предприятия. Поэтому продукцию цементного завода в ближайшее время мы увидим.

Аким Рудного добавил, что учредителю завода ещё нужно найти деньги. Как отметил Петрухно, цементный завод не был признан банкротом.

- Персонал, который сейчас в штате завода, они получают заработную плату, все на местах, - добавил замакима.

Спросили и про расследование журналистки "НГ" Ольги Лихограй о социальных обязательствах недропользователей. Она выяснила, что ССГПО обязано тратить деньги на компенсацию вреда, нанесенного Рудному, но по факту деньги были потрачены на велодорожки в столице и строительство Дворца молодежи в Костанае. Акима Рудного мы попросили прокомментировать: как он относится к подобным тратам и как акимат контролирует, куда расходуются эти средства. Спойлер - кажется, что никак.

- В этом году ССГПО выделило нам 300 млн тенге на разработку ПСД по теплосетям - это первое, - ответил Испергенов. - Второе - ещё около 50 млн тенге выделено на установку счетчиков. А также деньги выделили на обследование многоэтажек, которые мы хотим ремонтировать. Около 400 млн нам ССГПО выделило. Всё то, на что деньги выделяли до меня, я не могу вам ответить на этот вопрос. Это частное предприятие, я не имею права контролировать эти деньги. Сейчас они нам помогают, действительно. А что было до меня - это я не могу знать. Есть меморандум, который заключает акимат области. Они действуют в рамках меморандума. И в этом году они начнут посадку деревьев - около 50 000 на 4 года они запланировали.

Ранее президент АО "ССГПО" Валерий Гриненко сообщал "НГ", что с 2016-го по 2021 годы предприятие направило 1,9 млрд тенге на высадку 24,6 млн деревьев в трёх лесхозах Рудного. По его словам, таким образом "формируют зеленый пояс Рудного". За тот же период на территории города предприятие высадило 14,6 тыс саженцев на 280 млн тенге.

В самом конце встречи из зала спросили - возвращаются ли в бюджет деньги, которые были украдены на строительстве знаменитого колеса обозрения? Вопрос рудничане поддержали аплодисментами.

- Да, уважаемые жители, есть решение суда, виновник преступления известен. Соответственно все средства будут возвращены в бюджет, - ответил Денис Петрухно. - Пока еще ни одной тенге в бюджет никто не вернул.