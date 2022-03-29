Встреча состоялась сегодня, 29 января, в ДК "Юность". Онлайн-трансляцию с мероприятия вел городской акимат на своей страничке в Instagram. Встреча продлилась около часа. Минут 15 ушло на доклад, после чего аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ отвечал на вопросы жителей.

- Я проживаю в Качарах с 1977 года, - обратилась к главе города Валентина КОЖЕМЯКА. - Здесь я создала семью, здесь у меня родились дети и внуки. Хотела задать вам такой вопрос - у нас тут был старый акимат. По какой-то причине его перевели в здание, где расположены ЦОН и полиция. Кто это решил? Почему никто не подумал о людях с инвалидностью. Недавно встретила дедушку, мне его пришлось тащить с собой в ЦОН. Мы, пожилые жители поселка, просим вернуть ЦОн и акимат в прежнее здание.

- Здание было признано аварийным, - ответил на вопрос заместитель акима Денис ПЕТРУХНО. - Мы поднимали этот вопрос. Есть необходимость вернуть акимат, но как это сделать, не знаем. Акт обследования мы предоставим в рабочем порядке.

Валентина Владимировна к аварийности здания относится скептически. Она рассказывает, что это здание строила в том числе она, и нуждается оно лишь в косметическом ремонте.

Житель Качара Владимир Иванович поинтересовался у акима, сколько денег выделил бюджет на благоустройство поселка.

- В прошлом году на благоустройство выделяли 65 млн тенге, в этом году 450 млн тенге, - ответил Испергенов, а Петрухно продолжил, - на благоустройство - 180 млн тенге, на средний ремонт брусчатки - 145 млн тенге, на освещение - 30 млн тенге. Плюс к этому траты на освещение и новый хоккейный корт.

Отдельно Владимир Иванович поинтересовался тем, когда будут отремонтированы внутриквартальные дороги в 10 дворах Качар. Аким по просьбе своих заместителей пообещал, что все планы по тратам на дороги опубликуют в соцсетях акимата.

Обратили внимание акима и на то, что поселку не хватает мест, где могла бы отдыхать, развиваться молодежь. Испергенов анонсировал, что в планах у ССГПО пристроить к поселковому спорткомплексу новый бассейн.

Настоящая перепалка случилась у акима с местным активистом пенсионером Владимиром ШЕВЧЕНКО. Репортаж о его борьбе за благополучие поселка можно прочитать здесь. Его вопрос заключался в том, что на поселок выделяют средства по остаточному принципу.

- На благоустройство Качара выделяют 463 млн тенге, - объясняет Шевченко. - Аким области мечтал положить в областном центре мраморные бордюры. Ваш предшественник Гаязов строил в Рудном колесо "оборзения", как его называют в народе. А из СМИ мы узнаем, что на деньги ССГПО строят дворец молодежи в Костанае за миллиард. А нам самим на ремонт дорог дают всего 50 млн тенге. Вы чувствуете разницу? Когда вы повернетесь к качарцам лицом и перестанете выделять нам деньги по остаточному принципу? У нас есть градообразующее предприятие "Качары руда". Оно работает в нашем поселке, значит и налоги должны оставаться у нас. Если этого предприятия не будет, то Рудный загнется.

- Я же говорил вам, деньги мы выделяем, конкурсные процедуры идут. Есть ещё вопросы? - парировал Испергенов.

- Нужны не ваши обещания, а конкретные дела! - отвечал Шевченко.

Шевченко прервали, сразу после него выступал депутат рудненского гормаслихата Владимир МИЩЕНКО. Он поддержал идею переноса здания акимата, просил не менять местного акима, ведь они "менялись последние годы слишком часто".

- Хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы увеличить бюджет на содержание и очистку доррог, - говорил Мищенко. - Особенно тяжелая ситуация в частном секторе. В некоторые места автобусы просто не могут проехать. И конечно, мне поступают жалобы по уличному освещению.

Аким принял обращение депутата к сведению.

Хорошую новость огласил гендиректор АО "Качар руда" Нурлан САРИНЖИПОВ. Он сообщил, что проблема с перебоями в подаче горячей воды в дома качарцев может быть решена уже в этом году.

- Мы год этой проблемой занимаемся: подписали договор, поставили часть оборудования, - рассказал он. - Возникли сложности с оплатой из-за санкций против России, но мы этот вопрос решили. Ждём два газовых котла, которые должны заработать с началом следующего отопительного сезона. Это позволит летом обеспечить жителей поселка горячей водой. Параллельно мы проведем 3,5 км газопровода. Трубы поступили, немного земля подсохнет, и мы начнем их укладывать.

Выступление Саринжипова в зале встретили аплодисментами. По его словам, использование газовых котлов поможет сделать цену для населения более приемлемой.

Куандык Исперегенов после часа разговоров решил завершить встречу, пообещав что после останется в поселке и проведет личный прием всех желающих. В Instagram выступление акима единомоментно смотрели около 40 человек. Некоторые задавали вопросы, но их на встрече никто так и не озвучил. В частности остался без внимания вопрос о городской больнице. В конце марта акиму предстоит главная отчетная встреча в самом Рудном. Вопросы, согласно пресс-релизу, собирают по телефонам 8 (71431) 4-12-77, а также посредством Facebook и WhatsApp чатов по номеру 8-707-01-09-109.

Кадры из видеотранслянции