Произошло это вчера, 28 марта. Цель прежняя — сдерживать цены на социально-значимые продукты. Ради этого магазины обязуются держать торговую надбавку на товары 19 наименований не выше 5%.

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Напомним, 20 января руководители супермаркетов «Норма», «Солнечный», «Астыкжан» подписывали похожий меморандум, но о торговой надбавке не более 3%. Предыдущее соглашение между местной исполнительной властью и крупными объектами торговли должно было действовать до конца марта. Теперь начнет работать новое.

Новые меморандумы подписали те же компании на аппаратном совещании в акимате, где в целом рассматривали вопрос о мерах по стабилизации цен на продукты питания.

По словам заместителя акима Костаная Мейрама СОКИТБАЕВА, местной исполнительной властью также «проведена работа по заключению прямых договоров поставок продукции в торговые сети, с указанием минимальной торговой надбавки». На дату совещания заключено 160 таких договоров.