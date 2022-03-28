Об этом сегодня, 28 марта, сообщил отдел ЖКХ областного центра в своем Instagram. Такое решение было принято для безопасности проезжающих этой дорогой автомобилей.

- В связи с плотностью жилых домов возможность для откачки талых вод не предоставляется возможным, - отметили в ЖКХ.

Напомним, сегодня на аппаратном совещании в городском акимате обсуждали противопаводковые мероприятия. Аким Костаная Марат Жундубаев дал поручение найти технические решения для мест, где традиционно случаются затопления.

