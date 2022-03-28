В областном центре в зоне возможного подтопления находится 604 дома с населением около 2 500 человек. Такие данные были приведены сегодня, 28 марта, на аппаратном совещании в городском акимате. Многие пребывают в зонах риска даже не годами, а десятилетиями. Но есть и новички.

Так топило п. Дружбу в 2017 году / Фото из архива "НГ"

Заместитель акима Костаная Алексей КОСТЮКОВ в докладе перечислял традиционные зоны подтопления на улицах Тобольская, Пионерская, Красный кузнец, Юный боец, Дачная, также к местам подтопления талыми водами относятся жилой массив Дружба, старая часть района Костанай-2, мкрн Аэропорт, где еще и грунтовые воды поднимаются.

А это мкрн. Аэропорт весной 2021 года / Фото из архива "НГ"

Кроме того, отвечая на вопрос акима, Костюков сообщил, что ежегодно подтапливает район дач «Текстильщик», в прошлом году стояла вода в микрорайоне Юбилейный.

- На сегодняшний день подрядными организациями завершены работы по вывозу снега с территории старого поселка Костанай – 2, с жилого массива Дружба, завершена расчистка имеющихся водоотводных труб на территории города, - сообщил Костюков. - Завершается расчистка Южного обводного канала протяженностью 2,2 км, Нагорной канавы длиной 2,7 км, подготовлен канал вдоль жилого массива Дружба протяженностью 1 км, в район дач «Текстильщик» завезены мешки с песком.

Мкрн. Юбилейный 3 апреля 2021-го года / Фото из архива "НГ"

При этом известно, что при быстром потеплении угроза подтопления всех названных мест остается высокой. Заместитель акима припомнил, какой разлив, например, был в Дружбе в 2013 году.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу мы объезжали город, часть этих мест, считаю, что по ним нужно принимать какие-то технические решения. А то паводок кончается и про них забываем, - сказал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. - Где-то, возможно, нужно увеличить диаметр водопропускных труб, где-то углубить, забетонировать обводные канавы, еще что-то предпринять. Пригласить специалистов опытных, чтобы посоветовали. Если нужно, ПСД разработать.

На совещании также прозвучало обращение к председателям ПКСК, ОСИ. Тоже касается предпаводковой ситуации.

- Содержание в надлежащем состоянии внутридворовых территорий напрямую входит в ваши функции, - напомнил Алексей Костюков, - в связи с чем следует обеспечивать безопасность граждан и проезд автотранспорта самостоятельно.