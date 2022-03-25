Расследование протестов начала января в Костанае подходит к концу. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", сообщил начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ. По его данным, по итогам протестов расследуются 4 уголовных дела.

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- Конечно, эта тема для многих актуальна. Она неоднократно поднималась и освещалась в СМИ как представителями МВД, так и Генеральной прокуратуры, - сказал Омарбеков. - Если говорить о нашем регионе, то никто не ожидал, что в нашем тихом городе возникнет такой вопрос. На данный момент органами внутренних дел расследуется 4 уголовных дела. Это касается массовых беспорядков и распространения заведомо ложной информации. В соответствии со статьёй 201 УПК РК, я не могу раскрыть всех подробностей. Но в ближайшее время материалы дела будут переданы в прокуратуру и суд.

По данным полиции, по уголовным делам проходят 5 подозреваемых. Их личности пока не раскрываются.

12 января бывший начальник ДП Бекет Аймагамбетов сообщал, что по итогам беспорядков были задержаны 311 участников событий, в том числе 15 жителей других регионов Казахстана и России. Тогда Аймагамбетов утверждал, что двоих участников несанкционированных акций задержали за то, что они бросили бутылки с зажигательной смесью в полицейских, а также был задержан главный организатор беспорядков, "на квартире которого обнаружены сотовые телефоны с российскими и украинскими сим-картами, флеш-карты, компьютерная техника". В начале февраля выяснилось, что среди задержанных - костанайский активист Диас Нурмагамбетов, а его мама жаловалась на давление и угрозы со стороны полиции.