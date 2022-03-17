Президент Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно обязать президента прекращать членство в партии на период действия своих полномочий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сегодня буквально все замыкается на президенте, и это, я считаю, неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Поэтому долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя", - сказал Президент в Послании народу Казахстана.

По его словам, сращивание партийных структур с госаппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.

"Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты", - сказал Токаев.

Исходя из этой же логики, по его словам, следует ввести в законодательство положение об обязательном выходе из партии председателя и членов ЦИК, Счетного комитета и Конституционного совета.

Кроме того, президент предложил запретить акимам занимать должности в филиалах партий. По мнению Главы государства, такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему.

"Нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему", - заявил Президент, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Токаев заявил об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.