Речь идёт о президентской республике с сильным парламентом, отметил глава государства, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода от суперпрезидентской формы правления.

"Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны", – сказал он во время своего выступления с Посланием народу Казахстана.

Глава государства отметил, что сейчас в Казахстане буквально всё замыкается на президенте, и это, по мнению главы государства, неправильно.

"Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Эта норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему, считает глава государства.

Также Президент предложил создать в Казахстане Конституционный суд. Граждане смогут обращаться туда для разъяснения различных норм Конституции.

В Новом Казахстане, по словам главы государства Касым-Жомарта Токаева, важно усилить роль институтов правоохранительных органов.

"Различным нормам Конституции даёт разъяснение Конституционный совет. Однако граждане не могут напрямую обращаться туда. Во многих странах имеется Конституционный суд. Я предлагаю создать Конституционный суд в нашей стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана.

Президент добавил, что Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обращаться в Конституционный суд.