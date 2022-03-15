В состав творческого объединения «Pease Team» входят 6 исполнителей, которые читают рэп в разных стилях. Так как пандемия пошла на спад и сняты многие ограничения, ребята смогли 12 марта организовать в одном из костанайских баров свой концерт.

В составе «Pease Team» около 20 музыкантов, на концерте выступала лишь часть

Пока рэперы репетировали и настраивали звук, мы задали им несколько вопросов — на что настроены, как родилась и чем занята сейчас команда.

Рэперы Medozus (справа) и Bitard исполняют агрессивный и осмысленный рэп

- Жду от концерта максимум эмоций, - сказал “НГ» рэпер Герман (творческий псевдоним - Medozus).

- В первую очередь, хотим заявить о себе, чтобы нас знали хотя бы в Костанае, - добавил Дима (SHERYVIBE). - Но дальше – больше, будем давать концерты в других городах и может быть даже в других странах. Правда из-за последних событий в мире с этим пока непонятно.

- Хотим показать, что в нашем городе есть достойные ребята, творческие личности, - поделился Паша (Bitard). - Уверен, мы прославим Костанай.

Потом они рассказали о направления в рэп- и хип-хоп музыке, в которых работают.

Аблай Осипов (Khan Ablai) исполняет рэп в стиле кальян-рэп

- Я себя позиционирую больше как музыкант, нежели как рэпер, - признался Аблай ОСИПОВ (Khan Ablai) - подробнее о нем можно узнать здесь) - Пою в разных жанрах, например, исполняю модный сейчас кальянный рэп (кальян-рэп - клише, употребляемое по отношению к музыке в клубной стилистике - «НГ»), но есть и другие стили. Все зависит от того, творчеством какого музыканта я вдохновился в данный момент.

- Пишу осознанный хип-хоп, с помощью творчества хочу передать этому миру свои мысли о том, что в нем происходит, - рассказал Павел. - Например, я хочу высказаться в своих текстах о коррупции, по поводу политических событий в нашей стране.

- Суть моей музыки - передать людям определенное настроение, заставить их засмеяться или поплакать, - рассказал Руслан (Creamybenzz). - Я не уделяю много времени крутым или заумным текстам, просто хочу, чтобы люди ловили от моего творчества кайф.

В основном ребята исполняли рэп в новых стилях - trap и mambl rap

Дима рассказал о том, как образовалось их творческое объединение около года назад. Команду собрать они решили вместе с другом Димой Осташовым, с которым занимались музыкой. Долго придумывали название и логотип. Потом на связь вышел Medozus, у которого уже была своя рок-группа. Объединились. Из-за пандемии было трудно что-то выпускать, сложно давать концерты, но все-таки летом 2021 года ребята начали активно заниматься творчеством. Уже осенью команда «Pease Team» расширилась почти до 20 человек.

- К нам приходили новые люди, они слышали наши треки и хотели попробовать записать свои, - рассказывал SHERYVIBE. - Во время январских митингов не было интернета, но мы приходили в свою студию - у меня дома куча аппаратуры - записывали треки и биты, которые сегодня прозвучат на концерте. Мы уже выступали в Рудном и Костанае, но особенность именно этого концерта в том, что у нас очень свежий звук и в том, что у нас много разных исполнителей - мы делаем рэп в разных жанрах, но именно это нас и объединяет.

После интервью парни вышли к гостям. Показали свое творчество, в основном это было новое звучание рэпа: trap - жанр, в котором используются многослойные синтезаторы, на них ведётся мелодия с жёсткой линией, особенно звучащие барабаны; мамбл-рэп - поджанр трэп-музыки с упором на выразительность звучания (в отличие от традиционного хип-хопа, в основе которого лежит лирика и рифмы - «НГ»).

Концерт состоял из нескольких сетов, а в перерывах играла клубная музыка. Гостей, например, приятно удивил костанайский музыкант Иван ЯЦИНА (Ваня Смайл, подробнее о нем можно узнать здесь)- он разбавил рэп-концерт игрой на акустической и электро-гитарах. Яркости его звуку добавил ди-джей - гитару сопровождал и хип-хоп бит.

В середине концерта гостей приятно удивил костанайский музыкант Иван Яцина

- Костанайские ребята поверили в свои силы и по сути собрали лейбл. Сегодня я тоже выступал, и мне очень понравилась энергетика зала, - рассказал «НГ» Ваня.

После концерта мы спросили мнения зрителей о нем.

- Я пришел, чтобы поддержать своего друга - Аблая. Познакомился со многими людьми, в том числе с музыкантами, - сказал Рахат АХМЕТОВ. - Считаю, что парни показали очень хороший уровень!

- Ребята большие молодцы! Это было крутое выступление! - высказалась Дильназ АЛИЕВА. - Видно, что очень старались.

Эрик Бусыгин пришел на концерт чтобы поддержать музыканта Khan Ablai

- Это было просто бомбезно! Не ожидал такого! - поделился впечатлениями Эрик БУСЫГИН. - Для меня это был шок! Меня позвали на концерт просто за компанию, также хотел поддержать музыканта Аблая. Я получил невероятные эмоции. Обязательно приду на концерт ребят еще раз.

- Очень рада, что увидела новых костанайских исполнителей! - оценила концерт Айым ДОСТИЯРОВА. - Было атмосферно и круто!

Сами рэперы концертом тоже остались довольны.

- Понравилась атмосфера, которую я и моя команда передали людям. В целом после выступлений остались классные впечатления и эмоции, - поделился Герман Medozus. - Я ожидал меньшего, но все оказалось намного круче. По-моему, наша команда выступила на «Ура!», но мы будем продолжать совершенствоваться.

Фото Андрея СКИБЫ